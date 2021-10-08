УГИБДД обращается ко всем водителям Якутии

Рекомендации о безопасном поведении в период смены сезона года от Госавтоинспекции

Снегопад, мокрый снег, гололед, резкие перепады температуры значительно ухудшают дорожные условия. В первую неделю октября, в период изменения погодных условий, на дорогах республики зарегистрировано 123 дорожно – транспортных происшествий, в 14 из которых погиб 1 человек и 18 получили различные травмы.

Сегодня и в предстоящие выходные дни в г. Якутске и некоторых районах республики прогнозируется выпадение осадков в виде небольшого снега. В Оленекском, Жиганском, Кобяйском районах местами сильный снег. Столбик термометра в республике будет колебаться от минусовой температуры ночью до плюсовой днем.

Снегопад, мокрый снег, гололед, резкие перепады температуры значительно ухудшают дорожные условия, что существенно влияет на безопасность дорожного движения.

В этот период водителям необходимо выбирать максимально безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал, исключить опасные обгоны. Следует помнить, что при торможении в условиях гололеда коэффициент сцепления шин с дорогой меньше, чем на сухом и чистом дорожном покрытии. Поэтому очень важно использовать в зимний период зимние шины.

В случае вынужденной остановки, особенно на автомобильных дорогах вне населённых пунктов, водителям необходимо выставить знак аварийной остановки и надеть световозвращающие жилеты, чтобы обозначить себя на дороге.

Напомним, что одной из наиболее действенных мер по защите водителя и пассажиров от травм при ДТП является использование ремней безопасности. Перевозить ребенка в машине следует только в детском удерживающем устройстве, пристегнутом ремнями безопасности. Необходимо воздержаться от поездки на личном автотранспорте, если он не подготовлен к движению по снежному накату и гололеду.

Пешеходам при переходе проезжей части следует учитывать, что на скользком дорожном покрытии тормозной путь автомобиля увеличивается. В условиях гололеда особенно опасно перебегать дорогу перед близко двигающим транспортом, а также внезапно выходить на проезжую часть из-за стоящего транспорта и других объектов. Перед тем, как сойти с тротуара на пешеходный переход необходимо убедиться, что все водители остановились, чтобы пропустить пешехода. Следует помнить, что снег значительно ухудшает видимость дороги. В темное время суток пешеходам необходимо использовать пассивное средство безопасности — световозвращающие элементы.