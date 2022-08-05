05.08.2022
16:41
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Общество

Угадайте, что на столе? Ни за что не отгадаете — якутские охотники удивили

Угадайте, что на столе? Ни за что не отгадаете. Это евражки. Многие отмечают превосходный вкус полевых грызунов — сообщает телеграм-канал ОХОТА И РЫБАЛКА В ЯКУТИИ.

Смотрите какие они жирные. Это 3-4 штуки, добыли наши товарищи без ружья, с помощью палок. Ну как вам, городские, когда нибудь пробовали такое изысканное блюдо? — спрашивает автор видео.

Фото: https://t.me/sakhahunter
Источник: https://t.me/sakhahunter

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