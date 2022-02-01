УФСИН закупило спецоборудование для хранения вакцины

В медицинской службе УФСИН закупили специальное оборудование для хранения вакцины

На объектах уголовно-исполнительной системы республики принимаются комплексные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, которые базируются на постоянном анализе тенденций эпидемического процесса и проведении профилактических мероприятий.

Одной из таких мер стало приобретение медицинской службой УФСИН морозильной камеры ММ-180/20/35 ПОЗИС, которое позволит обеспечить безопасную и эффективную иммунизацию сотрудников, а также подозреваемых, обвиняемых, осужденных.

Морозильник микропроцессорный ММ-180/20/35 ПОЗИС со звуковой и световой сигнализацией и температурным табло предназначен для длительного и безопасного хранения замороженной плазмы крови и других биологических материалов. Изделие рекомендовано для хранения вакцины Спутник V («Гам-КОВИД-Вак») от COVID-19.

Отметим, что вакцинация проводится во всех учреждениях, подведомственных УФСИН, и является добровольной. Прививочные мероприятия в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных осуществляются выездными бригадами государственных учреждений здравоохранения республики. В отношении сотрудников УФСИН – медицинскими работниками медико-санитарной части МВД России по Республике Саха (Якутия). Перед вакцинацией каждый человек проходит осмотр врача для выявления противопоказаний.

На сегодняшний день из числа лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, вакцинировано более 80 % , из числа сотрудников – около 90 %.