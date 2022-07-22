УФСИН Якутии опровергает фейк о перевозке психически больных заключенных

УФСИН России по Республике Саха (Якутия) сообщает:

Сегодня в СМИ была распространена информация о том, что одна из российских авиакомпаний заключила контракт на 13,5 миллионов рублей о перевозке 792 психически больных заключенных, а также конвоиров и врачей на рейсах Якутск-Иркутск и обратно. Данные сведения не соответствуют действительности и вырваны из контекста.

Так, отделом по конвоированию УФСИН России по Республике Саха (Якутия) 25 мая 2022 года опубликована информация в единой информационной системе в сфере закупок о предоставлении услуг на перевозку по маршруту: Якутск-Иркутск, Иркутск-Якутск на 792 пассажирских места, предназначенных для подозреваемых, обвиняемых, осужденных и сотрудников УИС. При этом отдельно указывалось, что возможна перевозка лиц, больных психическими расстройствами (в случае возникновения такой необходимости).

По результатам аукциона 15 июня 2022 года был заключен контракт с авиакомпанией.

Важно подчеркнуть, что авиаконвоирование подозреваемых, обвиняемых и осужденных осуществляется под конвоем из числа профессионально подготовленных сотрудников подразделений по конвоированию уголовно-исполнительной системы. При перевозке соблюдаются необходимые меры безопасности, предусмотренные требованиями законодательства.