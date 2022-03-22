УФСИН встал на лыжи ⛷️

Сотрудники УФСИН состязались в лыжных гонках

В течение двух дней сотрудники в составе семи команд: исправительной колонии № 1, колонии-поселения № 2, лечебно-исправительного учреждения № 5, исправительной колонии № 7, следственного изолятора, отдела по конвоированию и уголовно-исполнительной инспекции оспаривали первенство в лыжных гонках.

Состязания проводились в нескольких дисциплинах: забег на 5 км свободным стилем среди мужчин и на 2 км среди женщин; командная лыжная эстафета.

Среди женщин первое место заняла Екатерина Максимова (уголовно-исполнительная инспекция), второе место – Нюргустана Маркова (исправительная колония № 1), третье место – Любовь Рябикова (исправительная колония № 7).

Среди мужчин победителем стал Николай Егоров (следственный изолятор), второе место – у Георгия Индеева (следственный изолятор), на третьей ступени пьедестала почета – Михаил Мигалкин (исправительная колония № 1).

В командном первенстве лучшей стала команда следственного изолятора, серебро досталось исправительной колонии № 7, замкнула тройку лидеров команда исправительной колонии № 1.