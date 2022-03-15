УФСИН — призеры чемпионатов по кроссфиту и бильярду

Команды сотрудников и ветеранов УФСИН стали призерами чемпионатов по кроссфиту и бильярду

В рамках Спартакиады среди первичных (ветеранских) организаций Якутского республиканского совета Общества «Динамо», посвящённой 125-летию стрелкового спорта в России и 100-летию образования Якутской АССР, состоялись чемпионаты по кроссфиту (функциональному многоборью) и бильярду.

В соревнованиях по функциональному многоборью принимали участие представители 6-ти коллективов физической культуры первичных организаций Якутского республиканского совета Общества «Динамо». В их числе команда сотрудников подразделения специального назначения УФСИН: Егор Иовлев, Иван Лотов, Владимир Оленов, Прокопий Петров.

Программа состязаний включала четыре задания скоростно-силовых комплексов. В командном первенстве офицеры уголовно-исполнительной системы продемонстрировали хорошую физическую подготовку и заняли третье призовое место.

Также команда ветеранов УФСИН в составе: Василия Догуева, Василия Михайлова, Алексея Иванова достойно выступила в чемпионате по бильярду. По итогам турнира ветераны УИС заняли 3-ю ступень пьедестала почета.