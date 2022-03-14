УФСИН приняли присягу на верность Родине и служебному долгу

Присягу в учреждениях и органах Федеральной службы исполнения наказаний принимает каждый вновь принятый на службу сотрудник. Клятва о верности служения России, ее народу – это нерушимый закон для сотрудника уголовно-исполнительной системы.

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника УИС, состоялось у мемориального комплекса «Вечный огонь».

Символично то, что его участниками были подшефные подразделения по конвоированию — воспитанники Юнармейского отряда им. Ф.Е. Лобанова, созданного в Республиканской школе-интернате для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые с интересом наблюдали за процессом.

После церемонии приведения к присяге молодых коллег поздравил заместитель начальника подразделения Иван Шипин. Он пожелал им добросовестно выполнять служебные обязанности и достойно нести гордое звание сотрудника уголовно-исполнительной системы. Также он выразил уверенность в том, что участие детей в этом важном мероприятии поможет воспитать у них чувство патриотизма и ответственности за свою Родину.