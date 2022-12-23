УФСИН: Мы – одна команда
Мы – одна команда: Вопросы организации наставничества обсудили в уголовно-исполнительной инспекции
В уголовно-исполнительной инспекции состоялся семинар, посвященный вопросам наставничества. В нем приняли участие сотрудники, являющиеся наставниками и те, кому предстоит стать наставниками в ближайшем будущем.
Открывая мероприятие, заместитель начальника уголовно-исполнительной инспекции Татьяна Пахомова сказала о том, что все принимаемые на службу сотрудники нуждаются во всесторонней помощи при освоении новой для них профессии.
Наставничество – важное средство воспитания и обучения молодого пополнения уголовно-исполнительной инспекции, равно как и других подразделений УФСИН. Оно призвано обеспечить целенаправленное введение молодого сотрудника в служебный коллектив, его профессиональное становление, развитие необходимых для успешного выполнения служебных обязанностей навыков и личностных качеств.
– Адаптация молодых сотрудников на службе, приобщение к жизни коллектива, ориентирование на усвоение положительных традиций, глубокое осознание служебного долга и требований Присяги, содействие повышению уровню квалификации – общие задачи каждого из наставников, – завершила Татьяна Пахомова.
После обмена опытом наставничества и выступлений сотрудников состоялся психологический тренинг «Мы – одна команда», направленный на сплочение коллектива.
Психолог уголовно-исполнительной инспекции Айталина Суздалова провела различные упражнения, в том числе игровые – образовав круг, участникам было необходимо посредством ярких лент сообща поднять стакан воды.
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