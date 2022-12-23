УФСИН: Мы – одна команда

Мы – одна команда: Вопросы организации наставничества обсудили в уголовно-исполнительной инспекции

В уголовно-исполнительной инспекции состоялся семинар, посвященный вопросам наставничества. В нем приняли участие сотрудники, являющиеся наставниками и те, кому предстоит стать наставниками в ближайшем будущем.

Открывая мероприятие, заместитель начальника уголовно-исполнительной инспекции Татьяна Пахомова сказала о том, что все принимаемые на службу сотрудники нуждаются во всесторонней помощи при освоении новой для них профессии.

Наставничество – важное средство воспитания и обучения молодого пополнения уголовно-исполнительной инспекции, равно как и других подразделений УФСИН. Оно призвано обеспечить целенаправленное введение молодого сотрудника в служебный коллектив, его профессиональное становление, развитие необходимых для успешного выполнения служебных обязанностей навыков и личностных качеств.

– Адаптация молодых сотрудников на службе, приобщение к жизни коллектива, ориентирование на усвоение положительных традиций, глубокое осознание служебного долга и требований Присяги, содействие повышению уровню квалификации – общие задачи каждого из наставников, – завершила Татьяна Пахомова.

После обмена опытом наставничества и выступлений сотрудников состоялся психологический тренинг «Мы – одна команда», направленный на сплочение коллектива.

Психолог уголовно-исполнительной инспекции Айталина Суздалова провела различные упражнения, в том числе игровые – образовав круг, участникам было необходимо посредством ярких лент сообща поднять стакан воды.