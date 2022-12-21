УФСИН и Противопожарная служба обсудили размещение заказов в исправительных учреждениях

Представители УФСИН и Государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия) обсудили размещение заказов в исправительных учреждениях

Врио заместителя начальника УФСИН Станислав Тетерин и начальник отделения трудовой адаптации осужденных УФСИН Серик Басыгариев обсудили с начальником Государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия) Русланом Босиковым и его заместителем по материально-техническому обеспечению Эдуардом Бобиновым вопросы производственных заказов в исправительных учреждениях.

Станислав Тетерин рассказал о продукции, изготавливаемой осужденными, и продемонстрировал ее каталог с указанием примерной стоимости. Он отметил, что только взаимодействие с органами исполнительной власти, муниципальными образованиями, бизнес-сообществом позволит в полной мере реализовать производственный потенциал учреждений и увеличить количество трудоустроенных осужденных.

Учитывая положительный опыт изготовления осужденными мебели в исправительных колониях №1 и № 7, стороны определились в размещении заказов на корпусную мебель для служебных кабинетов сотрудников отрядов Государственной противопожарной службы в районах Республики Саха (Якутия).