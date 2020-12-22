УФСИН: Дрожжи не пройдут!

Запрещенные предметы и вещества вновь пытались доставить осужденным в учреждения УФСИН.

В эти дни совершены две попытки переброса сотовых телефонов и комплектующих к ним, а также дрожжей на территорию лечебно-исправительного учреждения № 5 и исправительной колонии № 7.

На территории, прилегающей к лечебно-исправительному учреждению № 5, сотрудниками оперативного отдела и отдела безопасности задержан житель г. Якутска. В руках у него было пять свертков, обмотанных скотчем. Внутри них обнаружены 7 сотовых телефонов, 500 грамм дрожжей, 4 зарядных устройства, флеш-карта и sim-карта.

Ночью на автомобильной дороге, расположенной около исправительной колонии № 7, при реализации оперативной информации задержаны трое мужчин из Кобяйского района Республики Саха (Якутия), готовившиеся к совершению переброса с помощью самодельного устройства. При себе у них имелись 4 сотовых телефона, 2 зарядных устройства, 2 провода кабеля USB, 900 грамм дрожжей.

Теперь в отношении всех задержанных будет применено административное наказание в соответствии со статьей 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

