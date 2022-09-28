УФСБ: Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего главы Тикси

Вступил в законную силу приговор Булунского районного суда в отношении бывшего главы п. Тикси Булунского района. Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 (хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере) и ч. 2 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК России, и приговорен судом к 5 годам лишения свободы условно.

Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) и МВД по Республике Саха (Якутия) пресечена противоправная деятельность чиновника, который, вопреки интересам службы, подписал договор социального найма муниципального жилья со своей сожительницей. При этом женщина не стояла в очереди на улучшение жилищных условий. В результате ей в бессрочное владение и пользование перешла двухкомнатная квартира в п. Тикси, которую она в последующем приватизировала. После оформления документов на жилое помещение указанные лица зарегистрировали брак.

Администрации МО «Поселок Тикси», вследствие незаконных действий должностного лица, причинен материальный ущерб на сумму около 1,9 млн рублей, а также нарушены права и законные интересы граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий и имеющих право на предоставление жилых помещений вне очереди. Кроме того, бывший глава п. Тикси признан виновным в совершении семи эпизодов хищения бюджетных средств на общую сумму 750 тысяч рублей.