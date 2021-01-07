07.01.2021
15:38
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Некролог

УФНС соболезнует

Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование родным и близким  в связи с кончиной  почетного работника транспорта России, почетного Полярника Российской Федерации, народного депутата Республики Саха (Якутия) IV,V,VI созывов, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), президента Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), советника генерального директора ОАО «Сахатранснефтегаз»

ЧЛЕНОВА
Владимира Михайловича

С 2014 года Владимир Михайлович являлся членом Общественного Совета при  Управлении  ФНС России по Республике Саха (Якутия).  Владимир Членов активно принимал участие в разработке мероприятий, направленных на повышение налоговой грамотности населения республики, увеличения эффективности взаимодействия с налогоплательщиками. Разделяем горечь невосполнимой утраты  и скорбим вместе с вами.

Светлая память!

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Коллектив Управления ФНС России по Республике Саха (Якутия)
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