УФНС соболезнует

Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной почетного работника транспорта России, почетного Полярника Российской Федерации, народного депутата Республики Саха (Якутия) IV,V,VI созывов, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), президента Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), советника генерального директора ОАО «Сахатранснефтегаз» ЧЛЕНОВА

Владимира Михайловича С 2014 года Владимир Михайлович являлся членом Общественного Совета при Управлении ФНС России по Республике Саха (Якутия). Владимир Членов активно принимал участие в разработке мероприятий, направленных на повышение налоговой грамотности населения республики, увеличения эффективности взаимодействия с налогоплательщиками. Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами. Светлая память!

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Коллектив Управления ФНС России по Республике Саха (Якутия)

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