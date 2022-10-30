УФАС нашел признаки нарушения закона в закупках Минспорта РС(Я)

Телеграм-канал «Торбозное радио» сообщает, что Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) 25 октября подтвердила выводы Минфина РС(Я), что Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) заключил госконтракт с компанией Амикан на поставку тренажеров за 13,1 миллиона рублей, а затем увеличил его цену до 17,1 миллиона рублей, что открывает для силовиков прямой путь к возбуждению уголовного дела в отношении должностных лиц министерства, поскольку ущерб бюджету в 6,3 миллиона.

Выводы УФАС по РС(Я):

✔Закупка тренажеров была предусмотрена планом в январе, соответственно у министерства были сроки для проведения аукциона,

✔У министерства отсутствовали правовые основания для заключения контракта без проведения торгов с единственным поставщиком,

✔Компания Амикан предоставила 25 марта в министерство коммерческое предложение о поставке тренажеров за 10,8 миллиона рублей. Однако контракт 30 марта был заключен по цене 13,1 миллиона рублей.

✔На 30 июня тренажеров было поставлено и оплачено на 11,2 миллиона. Однако 23 августа цена этих тренажеров была завышена на 3,3 миллиона, после чего разница доплачена 5 сентября.

✔У минспорта не было законных оснований увеличивать цену уже поставленных и оплаченных товаров.

Таким образом, тренажеры, которые по результатам изучения рынка цен стоили 10,8 миллиона, в результате действий чиновников минспорта РС(Я) обошлись госбюджету республики в 17,1 миллиона рублей.

В итоге, комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) приняла решение:

1. Признать заказчика Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на поставку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (реестровый № 2143527093522000001) нарушившим часть 1 статьи 93, часть 1 статьи 95, часть 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. В связи с тем, что государственный контракт исполнен, предписание об устранении выявленных нарушений не выдавать.

3. Передать материалы дела должностному лицу Якутского УФАС России для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении.

4. Передать материалы дела в правоохранительные органы, для оценки действий должностных лиц Заказчика и принятия соответствующих мер реагирования.

Источники: тгк «Торбозное радио», Решение УФАС по РС(Я) № 014/06/99-1417/2022