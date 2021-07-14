14.07.2021
16:18
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Культура

Удьуор утумун тилиннэрэн: якутян приглашают на закрытие выставки

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)!

Приглашаем вас 20 июля 2021 года с 15 часов на торжественное закрытие выставки-ярмарки «Удьуор утумун тилиннэрэн» по виду народного художественного промысла «Резьба по дереву».

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Галерея национальных культур, 1 этаж, правое крыло.

Источник: Оргкомитет.
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