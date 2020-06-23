Коронавирус
Удручающая статистика по COVID-19 в Якутии
Сегодня, 23 июня, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на ежедневном брифинге сообщил об эпидемиологической ситуации в республике.
В Якутии за сутки зарегистрировано 75 новых случаев коронавируса.
Из них 61 в Якутске, 6 в Нерюнгринском районе.
Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются.
В районах республики ситуация угрожающая.
Есть случаи в Кобяйском районе.
33 человека находятся в тяжелом состоянии. 11 из них на аппаратах ИВЛ. Врачи борются за их жизни.
Почти 20% населения Якутии прошли тестирование на коронавирусную инфекцию.
Коэффициент распространения снизился до 1,0. Для снятия ограничений необходимо снизить коэффициент до 0,8.
Таким образом, в регионе зарегистрировано 3817 случаев заболевания COVID-19.
26 пациентов скончались.
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