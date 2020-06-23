Удручающая статистика по COVID-19 в Якутии

Сегодня, 23 июня, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на ежедневном брифинге сообщил об эпидемиологической ситуации в республике.

В Якутии за сутки зарегистрировано 75 новых случаев коронавируса.

Из них 61 в Якутске, 6 в Нерюнгринском районе.

Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются.

В районах республики ситуация угрожающая.

Есть случаи в Кобяйском районе.

33 человека находятся в тяжелом состоянии. 11 из них на аппаратах ИВЛ. Врачи борются за их жизни.

Почти 20% населения Якутии прошли тестирование на коронавирусную инфекцию.

Коэффициент распространения снизился до 1,0. Для снятия ограничений необходимо снизить коэффициент до 0,8.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 3817 случаев заболевания COVID-19.

26 пациентов скончались.