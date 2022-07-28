28.07.2022
14:30
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Образование

Удовлетворены ли вы качеством образования и пребывания ребенка в детском саду?

Жители Якутска могут пройти опрос об удовлетворенности качества образовательного процесса и условий пребывания ребенка в дошкольных образовательных учреждениях. Опрос проводится до 7 августа 2022 года через платформу обратной связи на портале Госуслуг.

Ссылка на опрос: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/338328/

Принять участие в социологическом опросе также можно через официальный сайт Окружной администрации города Якутска, на главной странице которого на постоянной основе размещен виджет портала «Гоуслуги» с модулем общественного голосования. При нажатии на кнопку «Участвовать» откроется окно с выпадающим списком, из которого следует выбрать «Опросы». Участие в опросе доступно для зарегистрированных пользователей Госуслуг.

Фото: Пресс-службы Окружной администрации г. Якутска
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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