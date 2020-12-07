Удивительный человек

Время неумолимо… Вот уже прошло почти 40 дней, когда с нами нет удивительного человека, которого знала вся Республика – Кобякова Саввы Ивановича. Его не стало 29 октября, в день рождения комсомола.

Жаль, что уходят такие люди. Это был мой Учитель, с которым я проработала много лет. Когда живешь, на твоем пути встречаются множество людей: коллеги, соседи, однокашники и… Но порой бывает, когда заканчивается общение и об этом человеке больше не вспоминаешь. А его я помнила, и буду помнить всегда, пока живу.

Это был такой человек, о котором сколько бы ни написали, ни рассказали, все равно этого будет мало….

Кобяков Савва Иванович родился 12 марта 1941 года в семье колхозника в селе Кобяй Кобяйского улуса. Его детские годы пришлись на трудное военное и послевоенное время, поэтому можно сказать, что ему пришлось испытать на себе все трудности того периода, коренным образом изменившего жизнь многих тысяч колхозников улуса. Его трудовая деятельность началась в 1960 году в родном колхозе имени М. Калинина, а в последствии вновь созданного совхоза «Кобяйский», где он работал рабочим.

Начиная с юношеских лет, Савва Иванович проявлял себя как ответственный, инициативный работник, и в 1963 году он был избран освобожденным секретарем комитета комсомола совхоза «Кобяйский», в дальнейшем он был избран 2 секретарем Райкома комсомола, членом обкома комсомола республики. По рекомендации РК КПСС работал заведующим парткабинетом совхоза «Кобяйский».

В 1977 году после окончания с отличием Хабаровской высшей партийной школы он был назначен заведующим отделом пропаганды и агитации Кобяйского РК КПСС. В 1980 году на пленуме РК КПСС Савва Иванович был избран секретарем Кобяйского райкома партии.

По направлению РК КПСС он работал председателем Комитета народного контроля и председателем Кобяйского РАПО. Депутаты районного совета избрали его председателем Президиума районного совета, а затем и исполнительного комитета.

В 1990 году на очередном пленуме РК КПСС Кобяков С.И. был избран 1 секретарем Кобяйского РК КПСС и одновременно членом Областного комитета партии.

Савва Иванович был избран депутатом Верховного Совета Республики Саха (Якутия) последнего созыва. С 1992 по 2001 год работал Главой администрации Кобяйского улуса.

В период 2001-2004 гг. являлся помощником генерального директора ОАО «Якутгазпром».

На вверенных ему ответственных постах Савва Иванович всегда показывал пример добросовестного труда, принципиального отношения к решению любых вопросов, внимательного отношения к людям.

. Большая заслуга Кобякова С.И. в том, что именно он провел огромную работу по возрождению населенных пунктов родного района. За время работы Саввы Ивановича в Кобяйском улусе, как никогда интенсивными методами велось индивидуальное строительство жилья. Многие десятки семей смогли решить свои жилищные проблемы.

Под руководством Кобякова С.И. впервые началась газификация сел улуса за счет средств республики сел Кобяй, Мукучи, Мастах, Люксюгун, Кокуй, введено использование газобаллонов для населения. Это был огромный прорыв вперед.

В период работы Саввы Ивановичем руководителем РАПО район выполнял плановые задания по заготовке грубых кормов, обеспечивал сеном заречные районы Республики. Активно велось строительство социальных учреждений в наслегах улуса (клубы, больницы, библиотеки и школы), именно при Савве Ивановиче начато строительство дороги Кобяй- Якутск, которую открыли в этом году.

Человек неиссякаемой энергии, большой труженик, чуткий, отзывчивый, внимательный, инициатор всего нового, прогрессивного, он завоевал высокий авторитет не только в своем улусе, но и республике. Его заслуги перед народом были оценены по достоинству.

В 1996 году ему было присвоено Почетное Звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха ( Якутия) ». В этом же году он стал «Почетным гражданином Кобяйского улуса», ему присвоено звание «Отличник охраны природы РС(Я), ветеран труда.

Вот так, в нескольких строках – вся жизнь человека.

Как в короткой статье рассказать о нем? Как увидеть в этих строках ту огромную работу за много лет? Как понять его состояние, когда месяцами не выплачивают зарплату шахтерам, а их семьи не выходят из его кабинета, а сами шахтеры стучат касками на площади перед Правительством? Как пережить решение о закрытии шахты? Как пережить наводнение, когда летишь в вертолете и сбрасываешь хлеб на крыши домов, на которых сидят люди и не хотят покидать свои затопленные дома? Как убедить людей эвакуироваться из затопляемых наслегов перед ледоходом ради их же безопасности, а они отвечают категорическим отказом? Что делать, когда нет вообще наличных денег, и тогда вводятся «кобяковки», карточки, по которым производится расчет внутри улуса в магазинах и за все услуги? Как приходится делить наличные деньги, выдавая зарплату в первую очередь тем, кто едет на лечение и с выпускниками для поступления. Да разве все перечислишь? Да разве все вспомнишь? Конечно же, нет, вот поэтому мне казалось, что всего, что не напишешь — будет мало. Вспоминаются сотни километров дороги, по которой исколесили весь улус, встречи с людьми, а ведь он разговаривал на любые темы, практически всех знал, интересовался семьей, детьми, и, самое главное, всегда старался помогать людям, и поэтому к нему шли, зная то, что он в беде не оставит.

Надо признать, что на период его работы ему досталось нелегкое время. Наши пути пересеклись в 1984 году, когда по его инициативе меня пригласили работать в районный комитет партии заведующей парткабинетом. И с этого времени, где бы ни работали, мы были одной командой. Ко всем направлениям работы он относился с огромным вниманием, будь то заготовка кормов, газификация, угледобыча, но особенно выделял работу с ветеранами. Встречи, мероприятия, закрепление за предприятиями, отдых в профилактории, обеспечение бесплатно газовыми плитами и газобаллонами, оказание помощи, моральная и материальная поддержка – вот далеко не полный перечень того, что проводилось в те годы. Бывая в командировках, мы всегда заходили к ветеранам домой, и он был желанным гостем. Часто вспоминаю, когда вертолетами ветеранов на 9 мая привозили в п. Сангар из наслегов, они отдыхали в профилактории, проходили лечение в больнице, в ДК «Шахтер» сидели на первых рядах с праздничными лентами на груди. Эта картинка дор сих пор в глазах. Когда перелистываю альбом и смотрю фотографии, (а их , к сожалению, не так и много, в те годы как–то не очень любили фотографировать), я вспоминаю те годы с огромным удовлетворением от сделанного, и сожалением о том, что ряды ветеранов так быстро редеют.

Он умел разговаривать с людьми, с пониманием, открыто, поэтому люди всегда к нему тянулись.

Мне очень посчастливилось, что в моей жизни был Савва Иванович – наставник, друг. Все годы рядом с ним была его верная жена Валентина Ивановна, очень скромный, но очень замечательный человек. Глубокие соболезнования ей и всем родным, дочерям, внукам. Вечная память о Савве Ивановиче всегда будет в наших сердцах.

А все сделанное им не только останется в памяти жителей района, но и будет незримо присутствовать рядом с нами.