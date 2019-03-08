Удивительные и шокирующие факты из жизни Клары Цеткин и Розы Люксембург

Исторически Женский день был задуман как дата выступлений женщин всего мира в борьбе за свои права. Придумали его феминистки Клара Цеткин и Роза Люксембург.

Полное название праздника 8 Марта — Международный день борьбы за права женщин и международный мир. А дату 8 Марта — выбрали благодаря старинному немецкому преданию.

В Средние века в Германии, как и во многих других странах, действовало правило первой ночи. То есть выходящие замуж крепостные девушки должны были отдать свою невинность не мужу, а своему господину.

И вот в одной деревне был большой праздник: отдавали замуж восемь девушек, и все они по странному совпадению носили имя Марта. Семь девушек одна за другой входили в опочивальню к господину, а восьмая отказалась. Ее схватили и насильно привели в замок. Раздеваясь, Марта выхватила из складок рубашки нож и убила своего господина. Она все рассказала любимому, после чего супруги сбежали и жили вместе долго и счастливо.

Эту легенду как пример первого вызова женщины против своего бесправия в 1910 году на собрании социалисток в Копенгагене рассказала Клара Цеткин. В честь этой девушки — восьмой Марты — Клара Цеткин и ее подруга Роза Люксембург предложили учредить международный женский день, в который женщины всего мира будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам.

Именно такими, рьяными революционерками и политическими идеологами, мы представляем Клару Цеткин и Розу Люксембург по урокам в советской школе. Однако прежде всего они были женщинами и, помимо успехов в политической карьере, хотели любить и быть любимыми.

Клара Цеткин — биография

Клара Цеткин на самом деле никакая не Цеткин, а Айсснер. Она родилась 5 июля 1857 года в саксонском городе Видерау в семье сельского учителя. Одаренная от природы и не по годам образованная, она должна была пойти по стопам отца и стать учительницей. Но в Лейпциге, куда уехала учиться Клара, она попала на собрание социал-демократического кружка. И может быть, судьба ее сложилась бы иначе, не привлеки ее внимание эмигрант из России Осип Цеткин.

Он не был богат или красив, но так пылко и страстно рассказывал о равенстве и братстве, что восемнадцатилетняя Клара влюбилась без памяти. К тому же Осип был на несколько лет ее старше и опытнее, да еще скрывался от несправедливого преследования российских властей. Ну чем не романтический герой баллад Шиллера, которыми Клара зачитывалась ночами?

Клара и Осип Цеткин прекрасно дружили, пока на одном из собраний на руках Осипа не защелкнулись наручники. Прежде чем его депортировали из Германии, он успел крикнуть Кларе, что любит ее, чем окончательно разбил сердце девушки. Прошло долгих два года, проведенных Кларой Цеткин в политических выступлениях и поиске любимого, прежде чем она отыскала похудевшего и больного Осипа в грязной комнатенке на окраине Парижа.

Из-за болезни мужчина не мог работать, поэтому все свое время посвящал написанию революционных статей. Как и любая женщина, Клара Цеткин обрадовалась возможности быть нужной и бросилась спасать любимого. С той же дикой энергией, с которой она произносила политические речи с трибун (не зря ее прозвали Дикая Клара), молодая женщина взялась за работу.

Она нанялась гувернанткой в богатый дом, подрабатывала прачкой, а в остальное время давала частные уроки или делала переводы. Осипа такое положение устраивало. Он даже не предложил Кларе выйти за него замуж. Впрочем, в коммунистической среде брак считали буржуазным пережитком. Клара взяла фамилию мужа и стала Клара Цеткин. Она родила двоих сыновей, Максима и Константина. Через семь лет Осип умер от туберкулеза.

Изнуренная непосильным трудом и постигшим ее горем, в свои 32 года Клара Цеткин выглядела на все 50: седые волосы, сгорбленная спина, огрубевшие красные руки. Даже соратники по партии, которые видели в Кларе товарища и единомышленника, удивлялись, насколько мало женственности осталось в этой по-прежнему сильной духом женщине. Знакомый врач поставил Цеткин диагноз: нервное истощение.

Оставшись одна с двумя детьми на руках, без средств к существованию, Клара вместе с сыновьями вернулась в Германию, одолжив деньги на билет у своего брата. Работа в газете немецких работниц «Равенство» свела ее с 18-летним художником Георгом Цунделем. Несмотря на то, что Георг был вдвое ее моложе, Клара Цеткин увлекла его сначала в политическое движение, а затем и в свою постель. Впрочем, Цундель не особенно сопротивлялся. Они поженились.

Против этого брака выступали соратники по партии, в том числе Август Бебель, который боялся, что из-за неравного брака Клара в глазах народа станет посмешищем. Но Цеткин всю свою жизнь поступала так, как считала нужным. Кроме умения убеждать, она также умела зарабатывать деньги. Супруги жили в неплохом особняке под Штутгартом и вскоре купили чуть ли не первый в округе автомобиль, а затем и небольшой домик в Швейцарии.

На этот раз Клара Цеткин прожила в браке довольно счастливо и долго: целых двадцать лет, пока однажды Георг не объявил, что уходит к молоденькой любовнице. Каким бы ораторским искусством ни обладала Клара, но в свои 58 лет она не могла противостоять прелестям юной соперницы. Вновь убитая горем, женщина все свои силы отдала политической борьбе. И в это же время она подружилась со своей соратницей Розой Люксембург.

Роза Люксембург-биография

Розалия Люксембург была пятым, самым младшим ребенком в богатой семье польских евреев. Маленькая, непропорциональная фигура, некрасивое лицо и врожденная хромота стали для нее причинами множества комплексов. Одна нога Розы была короче другой из-за вывиха тазобедренного сустава.

Спасали только специальные, изготовленные на заказ ботинки, от которых Люксембуг зависела почти как от воздуха. Если идти медленно, то хромота была почти незаметна, другое дело — когда начинаешь торопиться. Тогда становишься похожа на старую утку. А уж босиком, без ботинок, ходить и вовсе невозможно.

Понятно, что вниманием противоположного пола девушка не пользовалась. Даже мать, которая души не чаяла в Розе, с детства внушила ей, что нужно рассчитывать только на себя, потому как удачно выйти замуж Розалии вряд ли удастся. Девушка уехала на учебу в Варшаву, где увлеклась модными в то время социал-демократическими идеями. Ей нравилось, что члены подпольного движения ценили в ней ум, ораторское мастерство и преданность делу, а не высмеивали недостатки внешности, как когда-то это делали ее одноклассники.

Один из социалистов понравился 19-летней Розе Люксембург не только как талантливый пропагандист. Эмигрант из Литвы Ян Тышка был умен и невозможно красив. Для Розы он стал настоящим кумиром. Она решилась рассказать ему о своих чувствах и даже поклялась, что бросит революционную деятельность и станет домохозяйкой, лишь бы быть рядом с ним. В ответ на эти наивные слова Тышка рассмеялся и сказал, что брак — пережиток прошлого. Однако ему льстила слепая преданность молоденькой женщины, которую так уважали социал-демократы. И он снизошел до маленькой некрасивой поклонницы, правда, не обременяя себя никакими обещаниями. Розе понадобилось шестнадцать лет ревности и страданий, прежде чем она решилась разорвать эту связь.

Новым увлечением 36-летней Розы Люксембург стал… 22-летний Константин Цеткин, сын ее подруги и соратницы Клары Цеткин, что впервые вызвало размолвку подруг. Несмотря на разницу в возрасте, их роман длился много лет.

За равенство полов

Клара Цеткин и Роза Люксембург возобновили свою дружбу много лет спустя, когда обе вновь стали одинокими и решили посвятить себя политике. Однажды они прочитали работы молодого марксиста Владимира Ульянова, которые их поразили. Дамы захотели лично встретиться с ним и отправились в Петербург. Но в пути подруг ограбили. Не представляя, что делать дальше, они зашли в трактир, где увидели играющих в карты мужчин.

Клара превосходно играла в карты и решила подзаработать денег. Но мужчины только ее высмеяли, заявив, что бабье дело — рожать детей и доить коров. Всю ночь идейные соратницы, возмущенные мужским шовинизмом, перекраивали раздобытый мужской костюм и изготавливали из обрезанного локона Розы усы и бакенбарды.

На следующий день Клара Цеткин, переодетая мужчиной, обыграла картежников на очень крупную по тем временам сумму — 1200 рублей. Женщины легко добрались до Петербурга, познакомились с Ульяновым и с тех пор часто бывали в России.

Свою жизнь Роза и Клара посвятили борьбе за права женщин. На собраниях Цеткин и Люксембург обсуждали вопросы брака и интимной стороны супружеской жизни, рассказывали о теории Фрейда. Будучи женщинами до кончиков ногтей, они всегда осуждали террор и кровавую бойню. За резкие выпады против войны с Россией Розу Люксембург неоднократно арестовывали.

Последний раз это случилось в 1919 году, когда после допроса в отеле «Эден» ее избили прикладами конвоиры. Устав издеваться над несчастной женщиной, солдаты выстрелили ей в висок и сбросили тело в Ланверский канал, где его обнаружили только несколько месяцев спустя.

Клара Цеткин пережила свою подругу Розу Люксембург на 14 лет. Она была членом коммунистической партии Германии и открыто выступала против фашизма, за что регулярно отправлялась в ссылки. Став инвалидом и практически ослепнув. Цеткин не отказалась от политики. Она много работала, посвящая время написанию публицистических статей.

Клара Цеткин собиралась написать биографию своей подруги Розы Люксембург и свою автобиографию, но не успела. Привыкнув рассчитывать на собственные силы и считая неуместным пользоваться услугами секретаря, Клара писала и писала, торопясь изложить свои идеи, Иногда чернила кончались, но слепая женщина продолжала уже сухим пером выводить страницу за страницей…

Клара Цеткин много времени проводила в России, поддерживала дружеские отношения с Лениным и Крупской. Здесь же она обрела свое последнее пристанище. Цеткин скончалась в 1933 году под Москвой. В последние годы она часто вспоминала Розу. Очевидцы говорят, что перед самой смертью Клара даже звала свою подругу по имени.

Автор: Юлия Байкеева