23.10.2021
12:14
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Погода
Удивительное тепло — синоптики Якутска
Прогноз погоды по Якутску от регионального УГМС. Сегодня, 23 октября 2021 г., с 09 часов до 21 часов мокрый снег, ветер южный 3-8 м/с, температура 0+2°. Ночью небольшой снег, ветер северо-восточный 3-8 м/с., температура -6-8.
24 октября днем небольшой мокрый снег, ветер юго-западный 4-9 м/с, температура 0+2°.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское УГМС
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