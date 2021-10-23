Удивительное тепло — синоптики Якутска

Прогноз погоды по Якутску от регионального УГМС. Сегодня, 23 октября 2021 г., с 09 часов до 21 часов мокрый снег, ветер южный 3-8 м/с, температура 0+2°. Ночью небольшой снег, ветер северо-восточный 3-8 м/с., температура -6-8. 24 октября днем небольшой мокрый снег, ветер юго-западный 4-9 м/с, температура 0+2°.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Якутское УГМС

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