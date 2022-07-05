Удивительное рядом: подведены итоги Якутской исследовательской школы



Хангаласский улус в эти дни оказался «под лупой» юных исследователей. Главное, что у детей появился интерес к научным исследованиям и изучению окружающего мира, как раз у них счастливое время без ОГЭ и ЕГЭ, заявил генеральный директор Целевого фонда будущих поколений республики Владимир Егоров по итогам защиты проектов участников ЯИШ «Юниор»*.

Напомним, с 30 июня по 4 июля Якутская исследовательская школа «Юниор» прошла в рамках вторых Международных интеллектуальных игр для учащихся 5-7 классов. В исследовательских экспресс-проектах на базе Малой академии наук в селе Чапаево участвовали ребята из города Якутска и из 20-ти районов республики, в том числе восьми арктических улусов. Работа в шести командах (по 10 детей в каждой) велась под руководством ученых региона. В этом году школьникам предложено изучить темы «Насекомые — наши друзья», «Химия в нашей еде», «Прогноз погоды: миф или правда?», «Дикорастущие растения моего края», «Пластик как экологическая проблема», «Путеводная нить (изучение способов ориентирования на местности)».

«Дети узнали много нового и подробно рассказали нам об этом. Мы тоже кое-что нового открыли для себя. Мероприятие носило не конкурсный характер. Прежде чем приехать в Малую академию наук, участники Якутской исследовательской школы успели поработать дома, изучить литературу. А здесь они проводили исследования в полевых условиях», — пояснил Егоров.

В понедельник команды представили результаты проектов организаторам Международных интеллектуальных игр, экспертам и тьюторам «Юниора».

«Лично мне интересно было услышать информацию о том, как, оказывается, много разных беспозвоночных обитают в наших озерах. Дети показали собранные в емкости жуки, пиявки… Также для себя отметил весьма любопытные проекты про еду. Кстати, котлеты из зопников (прим.авт.: род многолетних растений семейства Яснотковые) были очень вкусные», — поделился своими впечатлениями гендиректор Целевого фонда будущих поколений.

В свою очередь, о необычных кулинарных блюдах нам рассказали руководитель проекта Алена Соломонова «Дикорастущие растения моего края» и ученица 5 класса Дайаана Алексеева.

По словам Соломоновой, во время заочного этапа ЯИШ «Юниор» школьники ознакомились с литературой о растениях Якутии. А по приезду в МАН было решено исследовать пищевые растения. «Наши полевые работы прошли в Октемцах. Мы с детьми сделали список из 35 видов растений на местности, сделали гербарий. Изучили, какие из них растений, в каких блюдах могут использоваться», — отметила она.

К презентации проекта они приготовили вегетарианские блюда — салат из листьев одуванчика, жаркое из подорожника и котлеты из зопника.

«Растения мы узнавали с помощью своих тьюторов. Собрали щавель, одуванчики, разные цветы, хрен. Мне больше всего понравился на вкус сытный салат, который готовится из листьев одуванчиков, хрена, яиц, эстрагона и заправляется сметаной. Также мы приготовили чай и напитки. Теперь буду угощать родных», — рассказала будущий ученый Якутии, Дайаана Алексеева.

Ректор Малой академии наук Василий Павлов* поздравил всех участников Якутской исследовательской школы «Юниор» с успешным завершением проектов. «Что-то интересное можно найти рядом. Иногда бывает, что загадочное и интересное может таиться очень глубоко в вещах, которые в повседневной жизни могут остаться незамеченными. К примеру, корни дикой орхидеи, которая здесь растет, во всем мире используются для заваривания чая. На сайте Малой академии наук мы обязательно расскажем про интересные проекты. Думаю, для всех будет очень познавательно», — резюмировал он.

Также своими эмоциями от события поделился *эксперт ЯИШ, главный научный сотрудник института биологических проблем криолитозоны СО РАН Михаил Черосов*: «Обычно я представляю всегда какие-то конкурсы или конференции, а здесь мероприятие не соревновательного характера. И очень правильно, что его организовали. Это как бы тренировочный лагерь, где дети могут подготовиться. Из таких работ потом можно они могут получить собственные интересные исследовательские проекты и далее участвовать с ними на других площадках».

От всей души поздравляем юных исследователей и всех, кто организовал очередной образовательный этап Якутской исследовательской школы «Юниор». Уверены, что по итогам школы в этом году на небе зажглась не одна яркая звездочка, которая в будущем, возможно, станет настоящим светилой науки.



