Удивительное рядом: Летняя экспедиция «Эллэйаада» завершила раскопки

Малая академия наук Республики Саха (Якутия) готовит кадры будущего для Якутии. На днях группа маленьких геологов и палеонтологов Летней экспедиционной школы «Эллэйаада» провела ряд самых настоящих раскопок. Это вам не квест-игра по поиску выдуманного клада, а самое настоящее научное исследование!

Малая академия наук РС (Я) и Детское издательство «Кэскил» им. Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа продолжают взращивать юных корреспондентов и видеоблогеров. С будущими профессионалами медиа-индустрии работали тьюторы: телеведущая НВК «Саха» Нюргуяна Егорова и видеограф Эдвард Хомус. Наши юнкоры подготовили пилотный выпуск серии репортажей в копилку нашего YouTube канала.

Экспедицией руководил заместитель директора по научной работе Ойской средней школы им. А.В. Дмитриева, краевед-энтузиаст Прокопий Ноговицын. Он открыл ребятишкам удивительный мир геологических исследований.

В первый день Прокопий Романович показал ребятам экспонаты своего музея. Чего здесь только нет! Бивни мамонта, кость носорога, древнее растение, отпечатанное на камне, окаменелое насекомое и много другое. А навоз мамонта даже сохранил свой специфический запах. Несколько дней юные палеонтологи искали безмолвных свидетелей истории — окаменелые биологические материалы и даже кости древних животных. Благо, хангаласская земля изобилует останками объектов флоры и фауны древних эпох.

На второй день участники экспедиции отправились на первую раскопку. Разделившись на три команды (геологи, шахтеры и палеонтологи), ребята приступили к работам, собирая все находки в одно место. В результате из всего найденного самыми существенными оказались фрагмент окаменелого дерева и нож древнего человека.

После обеда юные исследователи искали орудия труда и даже нашли нефритовую бусинку! Её Прокопий Романович назвал находкой века. Но впоследствии она оказалась вовсе не нефритовой, а неизвестного происхождения. Материал отправят для уточнения в Новосибирск.

Вы только представьте себе, когда-то на Табагинксом мысе обитали самые настоящие динозавры! Четвертый день был посвящен чисто палеонтологии. Возле села Тит-Ары есть «носорожье место». Здесь равнину превратили в карьер, чтобы сделать дорогу. А нарушение ландшафта привело к таянию вечной мерзлоты. Недавно тут находили останки шерстистого носорога, ленской лошади и других животных.

Пятый день было решено посвятить железному веку наших предков. Местность Ат Быраан называют священной. Еще бы, здесь вечным сном спят настоящие боотуры самого Тыгын Дархана! Покой тыгынидов хранит сам покровитель-тотем хангаласцев: на небе парили два беркута.

Таинственное место окропили белой пищей, провели обряд благословения — попросили разрешения у духов проводить исследования. На самом деле, этика общения с окружающей средой, основанная на веровании народа саха — это не просто культура, а самая необходимая часть экологии, особенно актуальная в наше время.

Экспедиция «Эллэйаада» завершилась посещением Музея Мамонта им. П.А. Лазарева при Северо-Восточном федеральном университете. Юные исследователи закрепили полученные знания о мамонтовой фауне, встретились с учеными палеонтологами, биологами и узнали много интересного из первых уст. В завершении Экспедиционной школы участникам предстоит защитить свои проекты. Удачи, ребята!