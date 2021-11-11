Удивительно: якутская лошадь сама возит лед

В селе Боруулаах Верхоянского улуса умная лошадь сама возит заготовленный хозяином лёд. Место заготовки в 3 км от села. Достаточно сказать «hат» и лошадь сама идёт по известному ей маршруту. Видео распространяют в Whatsapp жители Якутии, удивляясь выучке лошади.

В Якутии сейчас идет массовая заготовка питьевого льда, который традиционно в якутских селах используют, чтобы получать чистую воду.