11.11.2021
10:49
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Природа

Удивительно: якутская лошадь сама возит лед

В селе Боруулаах Верхоянского улуса умная лошадь сама возит заготовленный хозяином лёд. Место заготовки в 3 км от села. Достаточно сказать «hат» и лошадь сама идёт по известному ей маршруту. Видео распространяют в Whatsapp жители Якутии, удивляясь выучке лошади.
В Якутии сейчас идет массовая заготовка питьевого льда, который традиционно в якутских селах используют, чтобы получать чистую воду.

Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp
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