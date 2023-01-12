Удивительная Якутия так и манит туристов

Туристы с визгом купаются на реке Индигир в 50 градусный мороз на Полюсе холода в Оймяконском улусе Якутии. Удивительная Якутия так и манит туристов.



Фото: @djiikey Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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