12.01.2023
08:48
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Путешествия & Отдых

Удивительная Якутия так и манит туристов

Туристы с визгом купаются на реке Индигир в 50 градусный мороз на Полюсе холода в Оймяконском улусе Якутии. Удивительная Якутия так и манит туристов.

Фото: @djiikey
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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