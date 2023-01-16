Удивительная непрактичность: Зачем олени избавляются от своего грозного оружия?

Животных из семейства оленевых легко отличить по характерным рогам на голове. Самцы этого семейства в течение целого года отращивают шикарные рога, а в конечном итоге избавляются от них. На следующий год все повторяется снова. На то, чтобы вырастить такие огромные рога, как, например, у лося, животному требуется потратить много сил и хорошо питаться. Зачем же природа создала такой странный механизм?

Рога оленевых представляют собой костные образования в верхней части черепа, которые, как правило, являются симметричными. Они развиваются из хрящевой ткани, а впоследствии обрастают костной тканью и становятся твердыми. Рост рогов начинается в начале сезона, весной. Когда рога еще молодые, они мягкие, покрыты пушком и пронизаны сетью кровеносных сосудов. Затем происходит своеобразная линька, когда с рогов сходит пушок. По мере роста кровеносных сосудов становится все меньше, костная ткань твердеет, превращая рога в грозное оружие.

Исследователи полагают, что основная причина, по которой животные избавляются от рогов, это их излишняя тяжесть. Оленевые северных широт более крупные по размеру, чем их более южные сородичи, соответственно, и их рога имеют существенный вес. Это обстоятельство затрудняет передвижение по зимнему лесу с буреломами и большими сугробами.

Самцы лося теряют рога обычно с середины ноября по январь и ходит без них до апреля – мая. Самки безрогие.