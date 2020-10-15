Удивительная история об особенностях хозяйственной деятельности в Якутске – II

SakhaLife в июне рассказывал о том, как мэр Якутска во время посещения Автодорожного округа дала поручение привести в порядок детскую площадку по улице Тимирязева, имеющую неприглядный вид. Сардану АВКСЕНТЬЕВУ тогда сопровождал глава Автодорожного округа Артур АРГУНОВ.

Поручение мэра было своевременно отработано, о чем в своем инстаграме сообщила УК «Юнион», приложив ряд фото.

История была бы ничем не примечательна, однако как раз в эти дни проходил конкурс на обновление этой самой детской площадки. Вряд ли Сардана Владимировна должна помнить наперечет все тендеры и площадки, но глава управы мог бы быть и в курсе дела. Теперь детскую площадку, только что выкрашенную и обновленную, вот-вот снесут, заметил тогда SakhaLife. Во всяком случае, такой вывод напрашивался по итогам конкурса.

Заказчиком контракта № 01163000001200003851 выступила управа Автодорожного округа. Объектом закупки стала поставка детских площадок с установкой.

Конкурс был проведен, на взгляд со стороны, вполне легитимно. Председателем конкурсной комиссии выступила АНТОНОВА Светлана Декабриновна. В конкурсе приняли участие ряд организаций: ИП Ульяна ГАНЖИПОВА, ИП Елена ТРОЕВА, ООО «МС ГРУПП». Победителем же было признано ООО «Кронос», которое предложило наименьшую цену — 600 934 рублей 68 копеек. Контракт был заключен 17 июня 2020 года. Срок исполнения был обозначен – 30 августа, то есть через полтора месяца.

Однако, как может судить читатель по этим фото, сделанным 14 октября, никакой новой площадки так и не было установлено. Все сроки прошли, а контракт так и не выполнен.

Логично было бы предположить, что управа Автодорожного округа и городские власти проследят, чтоб контракт был выполнен, и детская площадка была обновлена в срок. Но чиновники не ищут легких путей. Сначала они напрягли управляющую компанию, чтоб она за счет собственных ресурсов освежила детскую площадку. А заставить работать победителя тендера — ООО «Кронос» так и не смогли или не захотели. Потом все-таки спохватились…

29 сентября контракт был обновлен. Надо полагать, сейчас под снегом начнутся работы. Самое время рачительным хозяевам Якутска привести детскую площадку в порядок.

Вот такое неожиданное продолжение удивительной истории об особенностях хозяйственной деятельности в Якутске.

SakhaLife следит за судьбой этой детской площадки в Автодорожном округе столицы.