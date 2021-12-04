Ударьте собаку в нос

Как правильно бить собаку?

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Как защититься при нападении четвероногих друзей? О этом и другом начали учить детей в Якутии 👊🐕

Источник @nvk_khangalas В Хангаласском улусе для школьников проводят классные часы, где рассказывают об ответственном обращении с домашними животными, а также о том, как вести себя при встрече с агрессивно настроенными братьями нашими меньшими.

Классные часы для школьников проводит старший государственный ветеринарный инспектор района Дмитрий ПЕТРОВ. В течение одного урока он рассказывает о правилах содержания домашних животных, об ответственном обращении с ними, какие у них бывают болезни и так далее. Также детям транслируется видеоролик «Как защитить себя при нападении собаки».

Такие классные часы были проведены в ряде школ района, настал черёд и Мохсоголлохской средней школы.

Учащихся 8 класса Мохсоголлохской школы наиболее заинтересовал видеоролик о поведении при нападении агрессивного животного. Ребята почерпнули новые знания о том, как нужно себя вести в такой ситуации.

По словам ветинспектора Дмитрия Петрова, с начала года в Хангаласском улусе зарегистрировано 11 случаев, когда людей кусали безнадзорные животные, в 9 случаях жертвами становились именно несовершеннолетние. Большинство нападений произошли в городе Покровске и в поселке Мохсоголлохе.

В Хангаласском улусе нет оборудованного питомника, есть 2 пункта передержки безнадзорных животных, в которых созданы минимальные условия содержания кошек и собак.

Но, как оказалось, возможно, в 2022 году начнется строительство, точнее реконструкция заброшенной свинофермы в поселке Мохсоголлох под приют для бродячих животных, уже составлена смета в размере 5 миллионов рублей. На приют район готов выделить 2 миллиона рублей, администрация поселка Мохсоголлох – 800 тысяч рублей. Оставшиеся 2 миллиона 200 тысяч рублей предложили софинансировать Департаменту ветеринарии республики, недавно туда был направлен запрос.

Если он будет одобрен, то предстоящий год точно станет знаковым — как год, когда «собачий вопрос» в районе начал, наконец, решаться.