«Ударим по боли» – лечение методом ударно-волновой терапии

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом часто становятся причиной отказа от активной повседневной жизни. Хронический болевой синдром, нарушение функций суставов, воспаление тканей не позволяют полноценно трудиться, заниматься спортом, вынуждают длительно принимать обезболивающие препараты, способствуют развитию депрессии.

Революционным прорывом в лечении таких состояний явилось изобретение методики ударно-волновой терапии (УВТ).

Ударно-волновая терапия проводится с целью стойкого уменьшения боли и воспаления, ускорения заживления пораженных мягких тканей, уменьшения кaльцинaтoв, pубцoв, учacткoв фибpoзнoй ткaни, восстановление подвижности суставов и связок, лечения целлюлита.

Наиболее частые показания для ударно-волновой терапии:

артрозы, в том числе деформирующий остеоартроз суставов (коленного, голеностопного, тазобедренного, плечевого, локтевого, лучезапястного, межфаланговых суставов стопы и кисти)

пяточная шпора (плантарный фасциит)

хронические спортивные травмы

травмы и заболевания ахиллова сухожилия (ахиллобурсит)

эпикондилит («локоть теннисиста»)

бурсит, теносиновит

остеохондроз (спондилоартроз) позвоночника

медленное сращение костей (замедленная консолидация переломов)

рубцы и стяжки различного происхождения

контрактура сустава

целлюлит

рубцы, стрии

и другие состояния.

В медицинском и СПА центре «Канти» можно получить сеанс ударно-волновой терапии на новейшем аппарате BTL-6000 SWT (Великобритания). В зависимости от заболевания для восстановления требуется в среднем 5-6 процедур с промежутком 3–7 дней. Результаты наблюдений, проводившихся в Центре ортопедии и спортивной травматологии, в течение 9 лет, показали, что применение метода УВТ в 2–3 раза сокращает сроки реабилитации. После первых сеансов 65% пациентов отмечали значительное снижение болевого синдрома.

Консультацию по лечению методом ударно-волнового воздействия можно получить у врачей ортопеда-травматолога, невролога, физиотерапевта центра «Канти».

Якутск, мкр. 202, корпус 14/4. Тел.: 44-02-02, 8924-166-11-66, 40-32-32, 8924-170-32-32.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-14-01-002635.

ООО «Оздоровительный центр «Канти», юридический адрес: г. Якутск, 202 микрорайон, корпус 14/4.

ОГРН 1051402156948

Сайт: http://kanti.ykt.ru

https://www.instagram.com/kanti_cosmetology/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА