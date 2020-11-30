«Удаленка»: о районных коэффициентах и «северных» надбавках для якутян

Консолидированные предложения Якутии, направленные на создание необходимых условий работникам при удаленной работе, сохранение заработной платы, в том числе районных коэффициентов и «северных» надбавок, включены в принятый в третьем чтении федеральный закон об удаленной работе. Законопроект активно обсуждался с участием представителей органов власти, научного сообщества, профсоюзов, работодателей и предпринимателей Якутии под координацией Министерства труда и социального развития республики.

«Главой Якутии уделяется большое внимание новым формам работы в условия пандемии. В том числе нормативному регулированию дистанционной работы. Нами проведена большая работа по сохранению гарантий в сфере труда для сотрудников, которые трудятся дистанционно уже на постоянной основе. Рабочая группа Госдумы по подготовке изменений в трудовое законодательство учла поправки, предложенные Якутией. Теперь Законом закрепляются «северные» гарантии в оплате труда дистанционного работника. Переход на удаленную работу не может быть основанием для снижения заработной платы. То есть при переводе на удаленную работу районные коэффициенты и «северные» надбавки к заработной плате для всех якутян сохраняются. Это для нас было очень важно и инициатива Якутии поддержана федеральным центром», — прокомментировала министр труда и социального развития Елена ВОЛКОВА.

Кроме того, в закон вошла инициатива закрепления положений по возмещению расходов при использовании личного оборудования работника, а также созданию необходимых условий при взаимодействии работодателя с удаленным работником.

Отметим, что изменения в Трудовой кодекс РФ уточняют понятие удаленной работы, которая может быть постоянной, временной (на срок не более шести месяцев) или периодической. Депутат Государственной думы РФ Галина ДАНЧИКОВА представила поправки к законопроекту о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ по регулированию дистанционной и удаленной работы.