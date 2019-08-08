Удачный выбрал свой мурал

На официальной инстаграм странице администрации г. Удачный завершено народное голосование. Жители выбирали свой мурал, который будет расписан в центре города на торце жилого дома в рамках фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA».

В голосовании приняло участие более 600 человек. Напомним, что арт-объект в г. Удачный будет расписывать художник Софья Шилова.

Тематика мурала будет тесно связана с айдентикой местности – прежде всего, это полярная ночь и олень.

— «В разных культурах и мифах олень — это благоприятный символ, ассоциирующийся с солнцем, восходом, светом, чистотой, обновлением, возрождением, созиданием и духовностью. Из-за сходства оленьих рогов с ветвями образ оленя связан с Древом Жизни. А у народов Севера белый олень является священным животным, который оберегает их от болезней. Данный мурал показывает связь человека и природы. Олень здесь выступает как символ леса и природы. Мы не должны забывать, что человек это тоже часть природы и жить мы должны в гармонии с ней. Она дает нам свои ресурсы для нашего благосостояния и комфортной жизнедеятельности, но и мы должны беречь и с благодарностью относится к окружающему нас миру», — так излагает свою работу графический дизайнер, иллюстратор Софья Шилова.

СПРАВКА:

Софья Шилова – выпускница Якутского художественного училища им. П.П. Романова и Арктического Института Культуры и Искусства, проходила стажировку в Лапландском Университете в г. Рованиеми (Финляндия). В прошлом году, Софья расписала здание аптеки (Кузьмина, 10) в Гагаринском округе, который очень понравился жителям г. Якутск.

Напомним, что первый Республиканский фестиваль современной культуры «LETO YAKUTIA» проходит в рамках Года Консолидации, объявленного в Республике Саха (Якутия) и Года Добрососедства, объявленного в ГО «город Якутск». Организаторы фестиваля — Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) совместно с Союзом архитекторов Якутии при поддержке Фонда президентских грантов