Удачный газифицируют

На Восточном экономическом форуме АЛРОСА и Правительство Республики Саха (Якутия) заключили соглашение о сотрудничестве по реализации проекта газификации муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Якутии. Документ подписали Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов и Председатель Правительства республики Владимир Солодов.

В настоящее время теплоснабжение и горячее водоснабжение Удачного осуществляются только с использованием электрической энергии. При этом существующая электросетевая инфраструктура не обеспечивает надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей.

В рамках проекта газификации планируется перевести котельное оборудование г. Удачный и ряд объектов Компании с электрической энергии на природный газ. Для этого будет построен магистральный газопровод Айхал–Удачный протяженностью 60 км, газораспределительная станция, внутригородские газовые сети к объектам газопотребления, две газовые котельные, газовые калориферные для нагрева шахтного воздуха подземного рудника «Удачный». Также будут реконструированы тепловые сети Удачного. Строительство планируется начать во втором полугодии 2020 года, а завершить – к началу отопительного сезона 2023 года. Первоначальные капитальные вложения составят около 5,8 млрд рублей.

В итоге будет создан дополнительный источник энергоснабжения, что позволит свести риск возникновения аварийных ситуаций к минимуму. При этом начиная с 2028 года, когда инвестпроект окупится, стоимость теплоснабжения в г. Удачный будет снижена более чем в три раза.