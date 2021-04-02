Удачные выходные в Саха театре
Саха академический театр имени П.А. Ойунского приглашает в эти выходные на следующие спектакли:
3 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)
(зал “Алампа”)
Спектакль “МАХТАНАБЫН ЭЙИЭХЭ” (“ДУЭЛЬ”) М. Байджиев. Режиссер Василий Борисов.
3 АПРЕЛЯ с 15:00 (16+)
(лабораторный зал)
Премьера комедии “ДЬЭ, КӨРҮДЬҮӨС МӨККҮӨР…” “ПИГМАЛИОН” Бернард Шоу, режиссер Руслан Тараховский
3 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)
(большой зал)
Спектакль “СИР ИЧЧИТЭ” (“ДУХ ЗЕМЛИ”) П. Ламутский, режиссер Руслан Тараховский, (Спектакль посвящается юкагирскому драматургу, писателю Геннадию Алексеевичу Дьячкову).
4 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)
(зал “Алампа”)
Спектакль “МАХТАНАБЫН ЭЙИЭХЭ” (“ДУЭЛЬ”) М. Байджиев. Режиссер Василий Борисов.
4 АПРЕЛЯ с 15:00 (16+)
(лабораторный зал)
Премьера комедии “ДЬЭ, КӨРҮДЬҮӨС МӨККҮӨР…” “ПИГМАЛИОН” Бернард Шоу, режиссер Руслан Тараховский
4 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)
(большой зал)
Спектакль «ДЫГЫН ДАРХАН» И. Гоголев — Кындыл, режиссер Сергей Потапов.
+7 (999) 174-67-82