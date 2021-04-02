02.04.2021
16:29
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Культура

Удачные выходные в Саха театре

Саха академический театр имени П.А. Ойунского приглашает в эти выходные на следующие спектакли:

3 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)

(зал “Алампа”)

Спектакль “МАХТАНАБЫН ЭЙИЭХЭ” (“ДУЭЛЬ”) М. Байджиев. Режиссер Василий Борисов.

3 АПРЕЛЯ  с 15:00 (16+)

(лабораторный зал)

Премьера комедии “ДЬЭ, КӨРҮДЬҮӨС МӨККҮӨР…” ПИГМАЛИОН” Бернард Шоу, режиссер Руслан Тараховский

3 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)

(большой зал)

Спектакль “СИР ИЧЧИТЭ” (“ДУХ ЗЕМЛИ”)  П. Ламутский, режиссер Руслан Тараховский, (Спектакль посвящается юкагирскому драматургу, писателю Геннадию Алексеевичу Дьячкову).

4 АПРЕЛЯ с 15:00 (12+)

(зал “Алампа”)

Спектакль “МАХТАНАБЫН ЭЙИЭХЭ” (“ДУЭЛЬ”) М. Байджиев. Режиссер Василий Борисов.

4 АПРЕЛЯ  с 15:00 (16+)

(лабораторный зал)

Премьера комедии “ДЬЭ, КӨРҮДЬҮӨС МӨККҮӨР…” ПИГМАЛИОН” Бернард Шоу, режиссер Руслан Тараховский

4 АПРЕЛЯ с 18:00 (12+)

(большой зал)

Спектакль «ДЫГЫН ДАРХАН» И. Гоголев — Кындыл, режиссер Сергей Потапов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Саха театр
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