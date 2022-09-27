27.09.2022
21:28
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Якутия

Учёный Анатолий Алексеев стал почётным гражданином Якутии

Звания «Почётный гражданин Республики Саха (Якутия)» удостоен известный учёный Анатолий Алексеев. Он отметил, что высокая награда — результат многолетнего труда во благо развития региона, сообщает тгк @ysiaru

Фото: тгк @ysiaru
Источник: тгк @ysiaru

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