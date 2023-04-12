Учреждения УФСИН приняли участие в межрегиональной выставке «Медэкспо»

В ТР «Кружало» состоялась межрегиональная специализированная выставка «Медэкспо. Здоровье и красота – 2023».

Исправительные колонии № 1,6,7 представили посетителям и участникам мероприятия продукцию, изготовленную и сшитую осужденными. В первую очередь, это медицинская одежда, полотенца, постельное белье, матрасы, пеленки, покрывала и средства реабилитации.

Данная выставка – это ежегодная площадка, объединяющая более трехсот предприятий, осуществляющих деятельность в сфере профилактики и пропаганды здорового образа жизни, медицинских организаций. В ее рамках также проводится «ярмарка здоровья», на которой все желающие могут получить консультации профильных специалистов.

По итогам выставок учреждениями УФСИН заключаются контракты с их участниками.

Так, только в 2022 году на сумму около 6 млн. руб. осужденными сшита текстильная продукция для Якутской республиканской клинической больницы, Якутского республиканского психоневрологического диспансера и наркологического диспансера, Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД, научно-практического центра «Фтизиатрия», Жиганской, Усть-Алданской и Сунтарской районных больниц, республиканского медицинского центра «Резерв».