Учреждения культуры Якутии продолжат работать по QR-кодам

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, определяющий основные меры по реализации указа президента России «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года». С 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Как будут работать учреждения культуры?

Республиканские учреждения культуры — театры, музеи, библиотеки, дома культуры, кинозалы, выставочные залы и т.д. продолжат работать в прежнем режиме. Все мероприятия, кроме репертуарных показов и текущих выставок, в том числе акция «Ночь искусств», пройдут в онлайн-режиме.

— Посетить республиканские учреждения культуры можно будет только при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании, подтверждаемых QR-кодом, либо медицинской справки с ПЦР, выданной не позднее 72 часов назад, медицинской справки о медицинском отводе. Обязательно предъявление документа, удостоверяющего личность. Также обязательна социальная дистанция, индивидуальные меры защиты. Посетители с признаками ОРВИ допускаться не будут. Заполняемость зала — 50 %. Согласно указу, дети смогут посетить учреждения культуры, кроме библиотек, в сопровождении взрослого — родителя, законного представителя или, к примеру, классного руководителя,— пояснил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

Напомним, работа по системе QR-кодов в учреждениях культуры началась с 20 октября. Получить сертификат с QR-кодом можно на портале Госуслуги, в приложении «Госуслуги» или «Госуслуги.СТОПКоронавирус».