Учреждения культуры Якутии начинают работу по QR-кодам

С 20 октября учреждения культуры Якутии можно будет посетить только при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании, подтверждаемых QR-кодом, а также документа, удостоверяющего личность.

«К сожалению, данная мера — необходимость времени. Изменения в системе допуска зрителей с 20 октября коснутся театров, концертных организаций, кинотеатров, цирка, музеев, библиотек, всех выставочных залов, домов культуры, культурно-досуговых организаций, творческих студий. Главам муниципальных образований республики мы также рекомендовали принять аналогичные меры. Надеемся, что мера позволит нам быстрее справиться с угрозой дальнейшего распространения заболевания. Отметим, что введённая мера не должна создавать трудности для посетителей учреждений культуры. Сегодня идет работа для организации быстрой пропускной способности. Очередей быть не должно. Зрителей и посетителей учреждений культуры мы призываем получить сертификат с QR-кодом, это очень простая процедура», — отметил министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов.

Сделать это можно на портале Госуслуги, в приложении «Госуслуги» или «Госуслуги.СТОП Коронавирус». Как указано на портале, сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесенном заболевании — если диагноз COVID-19 подтверждён документально. ПЦР-тест с QR-кодом поступает на Госуслуги только в случае сдачи теста в лаборатории, передающей результаты на Госуслуги.

Дети смогут посетить учреждения культуры без предъявления QR-кода в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код.

Отметим, что что сейчас в учреждениях культуры показы осуществляется при заполняемости зала не более 50%. Также в театрах при предъявлении сертификата о вакцинации уже несколько месяцев действует скидка 10%, в музеях до 50% на постоянные экспозиции.