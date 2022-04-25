Учреждения культуры приняли участие в ярмарке вакансий «Траектория карьеры»

В рамках онлайн — ярмарки для молодых граждан «Траектория карьеры» состоялась отраслевая площадка «Культура и искусство» Министерства культуры и духовного развития РС(Я). На площадке, которая работала 21 и 22 апреля, было представлено 92 вакансии от 43 республиканских и муниципальных учреждений культуры и искусства.

За два дня площадку поп описку работу посетили 867 участников с 351 точки доступа. Студенты учебных заведений в сфере культуры и искусства присутствовали группами.

Участников отраслевой площадки «Культура и искусство» поприветствовал министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов. В своем выступлении министр кратко ознакомил с проводимой министерством работой по подготовке будущих кадров культуры и искусства. Пожелав успехов организаторам и участникам ярмарки, Юрий Степанович обратил внимание на важность проведения подобных мероприятий, которые привлекают не только соискателей на вакансии и потенциальных работодателей, но также помогают ориентироваться выпускникам школ в непростом выборе будущей профессии.

В первый день ярмарки участие приняли пять учебных заведений, которые представили информационные видеоролики о своих выпускниках: