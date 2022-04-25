Учреждения культуры приняли участие в ярмарке вакансий «Траектория карьеры»
В рамках онлайн — ярмарки для молодых граждан «Траектория карьеры» состоялась отраслевая площадка «Культура и искусство» Министерства культуры и духовного развития РС(Я). На площадке, которая работала 21 и 22 апреля, было представлено 92 вакансии от 43 республиканских и муниципальных учреждений культуры и искусства.
За два дня площадку поп описку работу посетили 867 участников с 351 точки доступа. Студенты учебных заведений в сфере культуры и искусства присутствовали группами.
Участников отраслевой площадки «Культура и искусство» поприветствовал министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов. В своем выступлении министр кратко ознакомил с проводимой министерством работой по подготовке будущих кадров культуры и искусства. Пожелав успехов организаторам и участникам ярмарки, Юрий Степанович обратил внимание на важность проведения подобных мероприятий, которые привлекают не только соискателей на вакансии и потенциальных работодателей, но также помогают ориентироваться выпускникам школ в непростом выборе будущей профессии.
В первый день ярмарки участие приняли пять учебных заведений, которые представили информационные видеоролики о своих выпускниках:
- Арктический государственный институт культуры и искусств
- Якутское художественное училище (колледж) им. П.П. Романова
- Якутский колледж культуры и искусств
- Якутский музыкальный колледж (училище) им. М.Н. Жиркова
- Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ (направление «Литературное творчество»).
Три вакансии работников представили Театр кукол РС(Я), Якутский музыкальный колледж (училище) им. М.Н. Жиркова.
Модератором выступил руководитель отдела организационно-правовой работы, государственной службы и управления персоналом Министерства культуры и духовного развития РС(Я) Николай Стручков. На поступившие вопросы ответили сотрудники министерства, Института геокультурного развития, спикеры.
На второй день свои вакансии представили муниципальные учреждения культуры, где принял участие 41 работодатель с 98 вакансиями. Наибольшая потребность в кадрах наблюдается в детских школах искусств, где требуются преподаватели, и культурно-досуговых учреждениях, где необходимы специалисты разных направлений. В ходе мероприятия организована демонстрация 20 видеороликов учреждений-работодателей.
Модераторами выступили заместитель генерального директора Института геокультурного развития Изабелла Николаева и главный методист отдела методики клубной работы Республиканского Дома народного творчества социально-культурных технологий Артем Корякин Николаевич. На данной площадке зафиксировано участие приняли 511 человек, в том числе 250 выпускников и студентов образовательных организаций.
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