15.03.2021
15:34
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Культура
Учреждения культуры могут принимать до 75% зрителей
Согласно Указу главы Якутии Айсена Николаева с 15 марта учреждения культуры могут принимать больше зрителей.
Загрузка зрительного зала в кинотеатрах, театрах, концертных организациях увеличивается до 75 процентов.
При этом режим ограничений на территории республики продлен по 31 марта 2021 года включительно.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития Якутии
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