Учреждения культуры могут принимать до 75% зрителей

Согласно Указу главы Якутии Айсена Николаева с 15 марта учреждения культуры могут принимать больше зрителей. Загрузка зрительного зала в кинотеатрах, театрах, концертных организациях увеличивается до 75 процентов. При этом режим ограничений на территории республики продлен по 31 марта 2021 года включительно. УКАЗ

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития Якутии

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