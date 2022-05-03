Департаментом РС(Я) по охране объектов культурного наследия и Якутским региональным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры учрежден знак участника реализации проекта «Сохраним памятники Якутии».

Его получат граждане, принявшие участие в деле сохранения объектов культурного наследия народов, живущих в Якутии. Так, благодаря проекту «Сохраним памятники» каждый житель нашей республики имеет возможность сделать посильный вклад в восстановлении памятников истории, архитектуры и культуры.

Подведение итогов уникального проекта «Сохраним Памятники», планируется до конца 2022 года.

Награду в торжественной обстановке будет вручать лично заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия), куратор проекта «Сохраним памятники» Сергей Местников.

Описание знака: Нагрудной знак «Сохраним памятники Якутии» состоит из 2-х частей, соединенных кольцом. Размер медали 35 мм., тканевая колодка шириной 25 мм., цвет медали — серебро с чернением. На нагрудном знаке в центре нанесено изображение объекта культурного наследия мельницы-топчанки середины ХIХ века, снизу написан год реализации проекта 2019-2022, по внешнему кругу медали прописан логотип: «Участнику реализации проекта «Сохраним памятники Якутии».

Справка: 5 мая 2019 г., в Год консолидации в Республике Саха (Якутия), главой Якутии Айсеном Николаевым запущен проект «Сохраним памятники». Суть проекта «Сохраним памятники», заключается в реставрации, в восстановлении и благоустройстве памятников истории, архитектуры и культуры к 100-летию образования Якутской АССР.

За три года с момента старта проекта силами различных организаций, государственных и муниципальных учреждений, меценатами и коллективами-благотворителями, восстановлено 35 памятников во многих районах республики.