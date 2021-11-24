Учиться и служить. Нововведение для якутских студентов

Открытие военного учебного центра в СВФУ поддержано Минобороны РФ. Сергей Шойгу на коллегии выделил создание военного-учебного центра при СВФУ и дал поручение взять под контроль обеспечение центра военной техникой, сообщает ректор СВФУ Анатолий Николаев в своем личном блоге в Инстаграм.

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СВФУ планирует вести подготовку с 2022 года по двум военно-учетным специальностям и выпускать командиров отделения и старших стрелков. Под ВУЦ подготовлен комплекс площадью 2600 кв.метров, где проведен ремонт, в настоящее время проводится оснащение мебелью и оборудованием. Ожидается, что в первый год в военном учебном центре начнут обучение 108 студентов.⠀



До 2008 года в университете с небольшими перерывами действовали три формирования военных кафедр, в которых были подготовлены более 10 тысяч офицеров запаса. Сейчас ежегодный набор для обучения по очной форме составляет более 4 тысяч человек, из которых порядка 2 тысяч юношей подлежат призыву на службу после окончания вуза. Студенты университета выразили интерес к созданию ВУЦ, более 1250 студентов уже изъявили желание проходить военную подготовку.

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