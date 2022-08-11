Учителя Якутии соберутся на совещание❗

Августовское совещание работников образования Республики Саха (Якутия), которое состоится 23 августа 2023 года, будет посвящено теме реализации ключевых задач региональной системы образования в условиях создания единого российского образовательного пространства.

Напомним, глава Якутии Айсен Николаев поставил перед работниками образования республики задачу по повышению эффективности всей образовательной сети, преодолению разрывов между результатами обучения в школах независимо от их месторасположения и комплектности. В приоритете – доступность современных и передовых знаний для всех детей Якутии без исключения, раскрытие одарённости детей, воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности.

На дискуссионной площадке Августовского совещания учителей рассмотрят вопросы реализации стратегических линий государственной политики в сфере образования. На обсуждение планируется вынести актуальные вопросы по цифровой трансформации региональной системы образования, новых вызовов в организации воспитательной работы в школе, изменения среднего профессионального образования для обеспечения запросов предприятий реального сектора экономики. Также в повестке – ФГОС в начальной и основной школе, подведение предварительных итогов регионального и муниципального уровней системы оценки качества образования.

В рамках Августовского совещания учителей состоятся первое заседание родительского совета при главе Республики Саха (Якутия), VII Форум молодых педагогов Республики Саха (Якутия) ДОЛИНА- 2028, проектная сессия «Концепция развития образования 2030», круглый стол «Влияние фундаментальных научных исследований, проводимых Российским фондом фундаментальных исследований и Республикой Саха (Якутия), на социально-экономическое развитие региона», митап «Основы современного урока» для педагогов и победителей программы «Земский учитель», семинар «Внедрение дисциплины по финансовой грамотности в образовательные программы» и другие мероприятия.

Участники Августовского совещания – руководящие и педагогические работники образовательных организаций, заместители директоров по учебно-воспитательной и воспитательной работе, руководители районных методических объединений, педагоги дополнительного образования – по итогам обсуждения на тематических площадках, панельных дискуссиях, обучающих семинарах и мастер-классах примут резолюцию, в которой найдут отражение задачи и действия по развитию региональной системы образования.