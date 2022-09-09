Учителя математики республики совершенствуют свою работу

В Институте развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II прошел научно-методический семинар «Как эффективно преподавать курс алгебры по опыту московского проекта «Математическая вертикаль» с участием Спириной Карины Андриановны, ведущего аналитика Центра педагогического мастерства (Москва).

Семинар проведен в рамках проекта ПРОДВИЖЕНИЕ+, который реализуется с прошлого года для учителей математики нашей республики и организован кафедрой физико-математического образования ИРОиПК в целях повышения качества математического образования.

На семинаре рассмотрен опыт преподавания курса алгебры в рамках проекта «Математическая вертикаль» для 7-9 классов в г.Москва. Карина Андриановна представила материалы и ресурсы, позволяющие сделать обучение алгебре более эффективным и разнообразным. В частности, было подробно рассказано о работе в электронных образовательных системах, в которых есть успешно апробированные материалы для прохождения курса алгебры по программе «Математической вертикали».

Учителя на практике ознакомились с электронной образовательной системой «Гиперматика» (7.math.ru), разработанной методистами Московского центра непрерывного математического образования (МЦНМО) и коллективом авторов учебников по алгебре для проекта «Математическая вертикаль» под редакцией И.В.Ященко. Данная образовательная система позволяет выстроить индивидуальные траектории обучения и обеспечить освоение курса алгебры детьми на разных уровнях в одном классе.

ГИПЕРМАТИКА — это цифровой адаптивный учебник по математике, направлен сделать обучение интересным, понятным, удобным и комфортным для учителей и учеников. В нем есть возможности коллективного обучения, индивидуального подхода к каждому ученику, адаптация содержания под цели обучения и модель восприятия материала.

Учителя математики ознакомились с различными задачами разного уровня. Так, задачи уровня Математика для жизни рекомендуется ученикам, которые в будущем не планируют становиться специалистами в областях, связанных с математикой. Отдельное внимание уделено задачам с практическим содержанием, наглядно иллюстрирующим, как применение несложной математики в повседневных ситуациях может упрощать жизнь.

Задачи уровня Математика для профессии предназначены для учеников, планирующих стать специалистами в областях, где активно используются математические методы. Решение задач на этом уровне поможет впоследствии успешно сдать аттестационные экзамены по математике. Помимо задач, необходимых для прохождения курса математики, на этом уровне много внимания уделяется задачам прикладного характера из смежных предметов.

Задачи уровня Математика для творчества ориентирован на тех, кому интересна математика сама по себе, кто хочет изучать её как самостоятельную науку для саморазвития или поступать в будущем на математические факультеты и идти в специальности, тесно связанные с математикой. В этом уровне часто встречаются задачи повышенной сложности, близкие к олимпиадным и исследовательским задачам.

Учителя положительно отозвались о проведенном семинаре и решили продолжить и распространить нововведения в практику работу школ всей республики.

Спирина К.А. родом из Якутска, жила некоторое время в г.Нерюнгри. Мы рады, что она продолжает работать и сотрудничать с родной республикой, в том числе с учителями математики.