Учительница из Якутска представит регион на конкурсе «Учитель года России 2022»

Абсолютный победитель Республиканского профессионального конкурса «Учитель года Якутии-2021», учительница китайского языка средней школы №23 Якутска Анна Конова представит Якутию на Всероссийском конкурсе «Учитель года».

Первый и второй туры конкурса «Учитель года России» пройдут в Тюмени с 20 сентября по 2 октября. Финал конкурса и награждение победителей состоится 5 октября в Кремле.

Анна Конова — представитель педагогической династии. Стаж семьи Коновых исчисляется сотней лет. Вот уже четвёртое поколение семьи преподает в школе. Прадедушка Анны по материнской линии был учителем в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, а по линии отца двоюродный дедушка был преподавателем в институте физкультуры в Хабаровске. Отец Анны, Сергей Николаевич, работает учителем физкультуры в средней школе №26 Якутска. Родная сестра Екатерина — учитель русского языка и литературы в одной из московских школ.

Ее педагогический опыт составляет уже 13 лет. У якутского педагога это не первый серьёзный конкурс, в котором она участвовала. В 2018 году она приняла участие в городском конкурсе «Лучший классный руководитель», в 2020 году — в городском конкурсе «Учитель года», в 2021 – региональный конкурс «Учитель года». Во всех конкурсах она стала абсолютным победителем. Впереди — российский этап конкурса.

Хороший учитель — это гармоничная личность, разносторонне развитый человек, который видит и использует возможности окружающего мира для создания позитивной реальности и «светлого будущего». Он непрерывно учится, двигаясь по жизни. Язык — не цель, язык — это средство. Самоидентификация человека основана на знании своего языка и культуры. Знание других языков расширяет картину мира и позволяет успешно взаимодействовать с многополярной и мультикультурной человеческой цивилизацией, — заявляет участник конкурса Конова.

«Учитель года России» — это главный педагогический конкурс страны, который выявит самых талантливых учителей. Анна Конова считает, что участие в конкурсе – это отличная возможность повысить уровень профессиональных качеств, приобрести опыт и, как говорится в пословице, «на людей посмотреть и себя показать».