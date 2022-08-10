Учителей Якутии приглашают на Августовское совещание

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) приглашает на Августовское совещание работников образования Республики Саха (Якутия) в 2022 году, которое состоится 23 августа 2022 года в г. Якутске, тема совещания: «Единое российское образовательное пространство: ключевые задачи региональной системы образования» 2022 года.

В работе совещания примут участие руководящие и педагогические работники образовательных организаций, заместители директоров по учебно-воспитательной и воспитательной работе, руководители районных методических объединений, педагоги дополнительного образования, специалисты управления образования Окружной администрации города Якутска.

Цель проведения Совещания: обсуждение ключевых задач региональной системы образования в условиях создания единого российского образовательного пространства

Августовское совещание педагогических работников является основной дискуссионной площадкой для профессионально-общественного обсуждения вопросов реализации стратегических линий государственной политики в сфере образования. Это место подведения итогов и старта новых планов, которое ежегодно объединяет педагогическую общественность республики в поиске передовых идей и проектов, позволяет делиться опытом с коллегами, выносить на обсуждение самые актуальные вопросы.