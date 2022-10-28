Учителей и воспитателей предложили освободить от мобилизации

Минпросвещения РФ занимается с властями проработкой инициативы, подразумевающей освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации педагогов не только школ, но и дошкольных учреждений и колледжей. Об этом рассказала депутат Яна Лантратова Москва-24.

«Данный вопрос находится на согласовании в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти», – цитирует ответ Минпросвещения на депутатский запрос «Интерфакс».

Ранее замминистра просвещения РФ Корнеев поделился, что ведомство обратилось к властям с просьбой предоставить школьным учителям отсрочку от частичной мобилизации. Подразумевается, что от призыва должны освободить всех педагогов, подпадающих под критерии частичной мобилизации.