28.10.2022
22:25
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Образование

Учителей и воспитателей предложили освободить от мобилизации

Минпросвещения РФ занимается с властями проработкой инициативы, подразумевающей освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации педагогов не только школ, но и дошкольных учреждений и колледжей. Об этом рассказала депутат Яна Лантратова Москва-24.

«Данный вопрос находится на согласовании в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти», – цитирует ответ Минпросвещения на депутатский запрос «Интерфакс».

Ранее замминистра просвещения РФ Корнеев поделился, что ведомство обратилось к властям с просьбой предоставить школьным учителям отсрочку от частичной мобилизации. Подразумевается, что от призыва должны освободить всех педагогов, подпадающих под критерии частичной мобилизации.

Фото: Sakhalife
Источник: Москва -24

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