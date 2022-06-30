30.06.2022
18:28
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Образование

Учитель Виктор Потапов: МИИ — это наиболее быстрый путь в науку

«Ребята, у которых есть интерес к инновации и научным исследованиям,  благодаря участию в Международных интеллектуальных играх, получают наиболее быстрый путь в науку,- считает член жюри по физике международной олимпиады “Туймаада”, заслуженный учитель РС(Я) и РФ Виктор Потапов.

Как отметил Виктор Филиппович, международный уровень проводимых Игр говорит о масштабах проекта.

«Мы рады, что составляем часть этого грандиозного проекта. Важно, что молодые люди получают быстрый путь в науку, как молодые спортсмены получают путевку на Олимпиаду, и устанавливают связь со своими единомышленниками. Спортивные игры «Дети Азии» получили мировое признание и мы надеемся, что и МИИ также станет самым главным событием в образовательном пространстве мира”, — сказал всеми уважемый эксперт.

Фото: Пресс-центр МИИ-2022
Источник: Пресс-центр МИИ-2022

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