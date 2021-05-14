«Учитель в тебе живёт до тех пор, пока ты учишься…»

На прошедшем в апреле в г. Ульяновск чемпионате учительских команд «Черук – 2021» Николай Иннокентьевич Бугаев, кандидат филолологических наук, I-й заместитель директора ИРОиПК, произвёл неподдельный интерес к своей персоне и удивил присутствующих содержанием своего мастер-класса.

Вот что рассказал он об участии также в качестве члена Жюри состязания: «Участники чемпионата региональных учительских клубов в большинстве своем были очень молоды и амбициозны. Энергетика, эмоции и креатив на каждом этапе зашкаливали. Практически у каждой команды были свои методические изюминки, интересные ходы в предъявлении регионального педагогического опыта. Наблюдать за происходящим на сцене было не просто интересно; калейдоскоп сменяющих друг друга классных часов и мастер-классов настолько захватывал, что ты поневоле из пассивного наблюдателя превращался в соучастника «черуковского» творческого марафона.

Не все, разумеется, было только на высшем уровне. Человеку свойственно ошибаться. Главное – понять, что и почему пошло не так, как хотелось; разобраться, чтобы новое проблемное поле, в которое вывела моя ошибка, позволило сделать следующий шаг моей образовательной траектории. Ведь не случайно говорят, что учитель в тебе живет до тех пор, пока ты учишься. К тому же, откровенно говоря, все дни чемпионата мне не хватало рефлексивности его сюжета. Получалось, что люди приехали сюда в первую очередь только соревноваться, а образовательная составляющая, столь необходимая, когда собирается столько жадной до всего нового молодежи с горящими глазами, отодвигалась куда-то на второй план.

И поэтому, когда настал черед членов жюри давать мастер-классы, я решил вместо обычного предметного мастер-класса провести мастер-класс, который можно было назвать рефлексией чемпионата. И композицию мастер-класса построил таким образом, чтобы в его «тексте» каждый участник смог бы «прочитать» самого себя, как увидеть свое отражение в зеркале аналитики. А назвал мастер-класс я словами С.Довлатова: «Уж лучше отсебятина, чем отъеготина…» и, чтобы было более понятно, почему именно эти слова, добавил: «Субъективация деятельности и субъектность ребенка». Эффект оказался неожиданным. Рефлексию в форме мастер-класса поняли и приняли не только участники, но и маститые члены жюри, в большинстве своем являвшимися абсолютными победителями конкурса «Учитель года России» разных лет». Одним словом, учитель должен искушать ребёнка, чтобы он после каждого урока обдумывал услышанное и увиденное.

А вот отзыв абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года -2011»,заведующего кафедрой Краснодарского ИРО, члена жюри Андрея Семке:

«Николай Иннокентьевич, я благодарю Вас за то, что мы были в эти дни вместе. Я благодарен судьбе, что мы познакомились, потому что в Вашем лице я увидел то, что было когда-то у меня в моей школе, тех моих учителей, моих педагогов, которые учили нас житейской мудрости и показывали нам ту дорогу, по которой мы должны были идти в этой жизни. Хотелось бы мне, чтобы мы продолжили наше сотрудничество и создали какой-то проект, в котором участвовали бы, допустим, Якутия, Краснодарский край и еще какие-то другие регионы. Совместный такой проект. Еще раз Вам большое-большое спасибо!»

Команда «NyurbaMAX», участница «Черука», также выражает благодарность Бугаеву Н.И. за поддержку и оказание методической помощи на Межрегиональном конкурсе, за то, что вовремя направлял команду в верное русло. «Благодаря Николаю Иннокентьевичу результаты нашего участия превзошли все ожидания» -, пишут учителя.