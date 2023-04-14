Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени…

В образовании есть очень красивое звание — «учитель учителей». Моя сегодняшняя героиня — заслуженный врач РСФСР, отличник здравоохранения республики, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Тамара Семеновна Станкевич относится к категории людей, которые могли бы называться «учитель, наставник начинающих врачей». Сколько акушеров-гинекологов благодарно ей за ни с чем несравнимый опыт, полученный за годы совместной работы!

— Почему Вы выбрали меня, ведь вокруг столько достойных врачей, — сказала моя собеседница при встрече и, не задумываясь, перечислила десятка два имен врачей действительно замечательных.

Имя акушера-гинеколога хорошо знают в республике, хотя врачебная биография Тамары Семеновны связана с Якутском.

— Я всегда считала, что временно работаю акушером-гинекологом, потому что мечтала быть хирургом, — неожиданно для меня, наслышанной о ней как о редком враче-гинекологе, заявила моя собеседница. — В 1965 году, на практике в первой градской больнице в Москве, я, была единственной студенткой, которой доверяли участвовать в операциях, я часто ассистировала (в больнице обычно дежурила бригада хирургов из десяти человек). После ординатуры я стала работать в гинекологическом отделении городской больницы, много дежурила. Так началась моя жизнь в акушерстве и гинекологии.

Убедил ее идти в акушеры-гинекологи заведующий кафедрой акушерства и гинекологии медицинского факультета ЯГУ Лев Николаевич Гольдштейн. Потом с молодым коллегой секретами акушерства делилась Зоя Валентиновна Полицинская, тоже прекрасный врач, блестяще владеющая всеми видами консервативного и оперативного акушерства.

— Началом Вашей акушерской карьеры был 1967 год, Тамара Семеновна?

— Да, на дворе стоял 1967 год, я только окончила медико-лечебный факультет ЯГУ и начала работать врачом акушером-гинекологом в Сайсарской поликлинике №3. Поликлиника была деревянная, нас, врачей, было всего двое, район только застраивался, это был огромный частный сектор, народу всегда было много, по сорок человек принимали в день.

— Но успевали не только прием вести…

— Молодые были, интересно было работать, и на приеме сидели и на дому обслуживали, и роды принимали. Один единственный родильный дом был тогда на территории городской больницы, главным врачом там работала Валентина Ивановна Дудкина, заместителем была Маргарита Константиновна Фарафонова, заведующей родовым блоком — Зоя Валентиновна Полицинская (врачи, имена которых спустя годы войдут в историю акушерства Якутии). Обсервационный роддом был в Заложном районе. Через год я поступила в клиническую ординатуру и была зачислена врачом-ординатором гинекологического отделения Якутской городской клинической больницы.

С 1971 года Станкевич – врач гинекологического отделения Якутской городской клинической больницы, потом — заведующая родовым блоком, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, с 1978-го (до 1991 года) – главный акушер-гинеколог Минздрава ЯАССР. Тот период ее работы благодарно вспоминают многие врачи-акушеры. В 1991-ом Тамара Семеновна вернулась в городскую клиническую. Десятки акушеров-гинекологов республики благодарят судьбу, что в начале становления их в профессии им повезло, что рядом была Тамара Семеновна Станкевич.

— Тамара Семеновна всю свою трудовую жизнь посвятила развитию акушерско-гинекологической службы, в сложный период организации сети родильных и гинекологических отделений в районах, будучи главным акушером-гинекологом Мигздрава, она оказывала неоценимую практическую и консультативную помощь врачам на всей территории республики, — вспоминает д.м.н., профессор СВФУ Роза Дмитриевна Филиппова. — Сама очень грамотный и постоянно повышающий свой профессиональный уровень врач, Станкевич требовала этого у всех специалистов. Очень строго относилась к анализу работы, уровню специализации, умению мыслить клинически и применять все практические навыки в тяжелых критических ситуациях. Очень быстрая и решительная, с твердым характером, она почти стремительно принимала правильные решения в таких случаях. Могла и твердо, запоминающими словами указать на врачебные ошибки и на методы их устранения по акушерскому принципу: «Быстро! Правильно! Умело!». И врачи точно знали, что Тамара Семеновна поможет не только в лечебной деятельности, но и во всех житейских вопросах. Да, сейчас, это можно сказать: «Такой руководитель в нашей службе мог не только указать на ошибки прямо в глаза (не стесняясь в выражениях) и способы их устранения, но и прийти на помощь и защищать врача в иных ситуациях и инстанциях. Врачи это очень хорошо понимали и уважали ее и постоянно ощущали эту коллективную взаимопомощь.

Мастерство не приходит само по себе, оно нарабатывается, складываясь из удач и ошибок. И хорошо, если тебе повезло работать рядом с настоящими профессионалами, чьи сердца и души открыты для коллег.

— Большая удача, когда в деле всей жизни у вас есть замечательный наставник, который раскроет перед вами секреты профессии, подарит первые уроки мастерства, — говорит опытный акушер-гинеколог, ветеран Якутской республиканской клинической больницы Вера Яковлевна Жиркова. — Таким наставником я считаю Тамару Семеновну Станкевич. Первое мое знакомство с ней произошло в 1973 году, во время прохождения субординатуры на шестом курсе медико-лечебного факультета ЯГУ. В это время она была заведующей гинекологическим отделением Якутской городской больницы. Я тогда только определилась со своей врачебной специализацией, и мне еще предстояло воочию увидеть и понять, насколько верным оказался мой выбор, определивший всю мою жизнь. С первых же дней мы ощутили поддержку и понимание заведующей. Она буквально вела нас «за руку» помогала подниматься по первым ступеням профессии, несмотря на свой загруженный график работы. С высоты прожитых лет я не устаю благодарить судьбу, что в самом начале трудовой деятельности мне выпала честь овладевать профессией под началом Тамары Семеновны. Я запомнила ее как ответственного, грамотного, требовательного старшего коллегу, при этом очень красивую, интеллигентную женщину, с неиссякаемой энергией. Особенно яркое впечатление у меня осталось от ее высочайшего профессионализма, от того, как Тамара Семеновна быстро, четко, без суеты, проводила сложнейшие операции, спасая самых тяжелых больных. И потом, в качестве главного акушера-гинеколога Минздрава она показала себя как талантливый руководитель, организатор, которому под силу решение любого вопроса, связанного с родовспоможением и защитой женского здоровья. До сих пор Тамара Семеновна готова щедро делиться своим богатейшим опытом и глубокими знаниями профессии.

Годы спустя, работавший в те же годы акушером-гинекологом в Чурапчинском районе Данил Данилович Заровняев скажет, вспоминая первые годы работы в районе: «Вряд ли бы я тогда выдержал, если бы не Тамара Семеновна…Так она выручала санавиацией!».

Такой это человек – врач, наставник, учитель Тамара Семеновна Станкевич. После каждого разговора с ней остается в душе какое-то оптимистическое послевкусие. Я вообще обожаю неспешные беседы с врачами 70-80-ых. Романтики в душе, влюбленные в медицину, беззаветно служившие ей и оставшиеся ей верны, они говорят о своей работе, как о счастье. Слушать их грамотную речь (о чем бы они не говорили: о профессии ли, о литературе ли) – одно удовольствие.