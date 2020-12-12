Учитель, народный художник, мастер спорта

Золотое народное сердце

Учитель, перед именем твоим

Позволь смиренно

преклонить колени

Николай Некрасов

Горжусь тем, что мой учитель Георгий Николаевич Родионов, следуя примеру своих именитых родителей — Варвары Осиповны Пестеревой и Николая Григорьевича Родионова, был и остается активным бойцом Коммунистической партии.

В суровые военные годины молоденькая Варвара Пестерева, будучи председателем колхоза “Тахсыбыт сардаҥа” (“Рассвет”), помогла жителям наслега Мэльжехси Чурапчинского района не только избежать трагической участи своих земляков, переселенных в северные районы и массово погибших там от голода и холода, но и организовать их высокопроизводительный труд во благо сражавшейся Родины. После войны Варвару Осиповну, депутата Верховного Совета Якутской АССР второго созыва, направили в село Кыстатыам Жиганского района председателем сельского Совета, а мужа, Николая Григорьевича Родионова, фронтовика, дважды награжденного боевыми орденами, — учителем начальных классов. На древней жиганской земле супруги плодотворно трудились до 1976 года. Они, выйдя на заслуженный отдых, вернулись на родину — в Чурапчу, а сыновья Георгий и Семен, получив дипломы учителя и авиатора, остались в так полюбившееся им Заполярье и обзавелись семьями.

…Георгия Родионова, немногословного симпатичного молодого выпускника Якутского художественного училища, боготворила вся жиганская ребятня. Его уроки рисования любили все, умеешь ты рисовать или нет, потому что Георгий Николаевич притягивал нас, учеников, своим интеллектом, многогранным, как якутский бриллиант, талантом и умением создавать вокруг себя удивительно добрую и теплую творческую атмосферу: учил рисовать, сочетая цвета, делать тени в натюрмортах, фантазировать на тему космоса, рассказывал о великих художниках, показывая их работы через диафильмы, книги, журналы, альбомы.

Благодаря этим урокам мы окунались в мир прекрасного — любили не только рисовать, но и подолгу рассматривать картины великих живописцев, внесших огромный вклад в мировое искусство: “Гернику” Пабло Пикассо, “Звездную ночь” Винсента ван Гога, “Грачи прилетели” Алексея Саврасова, “Утро в сосновом бору” Ивана Шишкина, “Золотую осень” Исаака Левитана… Мы, малыши, вместе с учителем все пытались понять, что же кроется за неуловимой загадочностью, таинственной улыбкой девушки, изображенной на портрете Леонардо да Винчи — “Мона Лиза”.

Работы якутских графиков Афанасия Мунхалова, Ефима Шапошникова, Марии Рахлеевой и других на тему Севера — “Рыбаки на Лене”, “Слушают мир”, “Свет”, “Песня”, “Качели” — нам были очень близки по духу, особенно мальчишкам: трем Колям — Осипову, Христофорову и Львову, которые, следуя их примеру, рисовали оленей на тетрадных листочках практически на каждом уроке, шаг за шагом оттачивая свое мастерство. И у них это получалось здорово — олени, летящие в пургу; стадо, мирно пасущееся в бескрайней тундре; схватка оленей, намертво сцепившихся рогами…

Я тоже пыталась рисовать оленей, но не справлялась с пропорциями: то одна нога длиннее других, то изогнутая линия между головой и туловищем не получалась, то живот слишком плоский,.. а еще — девочек на качелях, которых так тонко, изящно и воздушно простым карандашом рисовала художник Мария Рахлеева. Георгий Николаевич, подходя к парте, оставлял в альбоме буквально пару штрихов, и рисунок словно оживал.

Наш учитель организовывал в школе различные выставки, выбирал и награждал лучших юных художников. Часто на уроках показывал их рисунки другим учащимся. Благодаря этому наша большая интернациональная школа знала, что Аким Сергеев, Валя Христофоров, Алик Элляев, Коля Осипов, Коля Христофоров, Коля Львов и другие — самые талантливые художники.

Но больше всего нас, жиганских ребятишек, поражали исключительная дисциплинированность и завидное упорство Георгия Николаевича. Он ежедневно — и в снег, и в дождь, и в зной, и в трескучий мороз — занимался бегом. Мы часто спрашивали друг у друга: “Неужели он не может хотя бы один день пропустить свое занятие?” И пытались за ним бегать, но ничего не получалось — не выдержав нагрузку, ретировались. А он бегал и утром, и вечером и так легко и красиво, словно летал, и, кажется, совсем не уставал.

Наши одноклассники, бывавшие у Родионовых дома, с восторгом рассказывали, что у них очень много книг и всяких изящных фигурок, вырезанных учителем из дерева, выточенных из рогов и костей, и даже слепленных из обыкновенного пластилина. И только сейчас, с возрастом, понимаю, что Георгий Николаевич еще тогда, будучи совсем молодым, начал серьезно заниматься косторезным делом.

В 1978 году, когда его дочери Варя и Надя учились в младших классах, а Роберт ходил в детский сад, семья Родионовых переехала в Якутск.

В том же году я, окончив Республиканскую физико-математическую школу, поступила в университет и потеряла учителя из виду. Незаметно пролетели мои счастливые студенческие годы. Затем была работа в комсомоле, редакции районки “Огни коммунизма”, позже переименованную в “Новости Жиганска”.

Своего учителя рисования встретила, только работая в редакции газеты коммунистов Якутии — “Коммунист”, и поразилась его достижениям. Правда, к тому времени со страниц СМИ уже знала, что Георгий Родионов стал известным косторезом.

Георгий Николаевич, оказывается, переехав из Жиганска в Якутск, окончил с красными дипломами Педагогический институт Якутского государственного университета и Физкультурный институт Северо-Восточного федерального университета. Защитил кандидатскую диссертацию и преподает в СВФУ. Он, доцент СВФУ, подготовил две монографии и в скором времени планирует защитить докторскую диссертацию.

Мои близкие подруги — две Олюшки и Изочка, с которыми дружу еще со студенческих лет, — солидные учителя математики, но это не мешает им, натурам с тонкой душевной организацией, увлекаться театром, хорошей литературой, часто посещать художественные выставки. Редко да метко бывая с ними на выставках в Национальном художественном музее, видела уникальные работы своего учителя, включенные в Сокровищницу национального искусства народа саха.

Увлечение Георгия Николаевича древней историей и якутским фольклором отразилось в его редкостных произведениях из мамонтовой кости, рога, красного дерева, стали, золота, серебра, мельхиора, в которых с невероятной силой чувствуется красота, благородство и богатство: “Миф о всадниках пустыни”, “Тюрки”, “Всадники-воины”, “Завоеватели мира (Чингисхан)”, “Амурская Нефертити”, “Невеста”, “Журавли”, “Молодой шаман”, эксклюзивные якутские ножи, шахматы, мужской пояс, шкатулка “Стерхи”, трость “Мудрость”…

Особо хочется выделить барельеф с изящным изображением на просторах тундры оленеводов, их детей, урасы (юрты) и сорока оленей… Там каждая фигурка — отдельная неповторимая миниатюрная скульптура, высеченная мастером с большой любовью. Чувствуется его уважительное отношение к нелегкому труду оленеводов, знание быта, традиций и обычаев северян, умение наблюдать за природой, подмечать повадки животных.

Он, мастер-косторез и ювелир, обладает еще талантом графика. Прежде чем взяться за работу с мамонтовой костью, красным деревом или обыкновенным рогом оленя или лося, непременно делает наброски простым карандашом, тушью или углем. И это все он включил в прекраснейший альбом, который очень интересно смотреть.

Самым зрелищным произведением мастера является “Батас Победы”, созданный им в 1995 году на основе археологических и этнографических материалов. Клинок — батас — сделан из дамасской стали, рукоятка из березы инкрустирована мамонтовой костью. На оружие Георгий Николаевич нанес лазером Герб Республики Саха (Якутия). Ножны батаса изготовлены из замши, на которой цветными нитками тонко вышит якутский орнамент. Эта изумительная работа сейчас хранится в Национальном художественном музее РС(Я).

Георгий Родионов из мамонтовой кости создал неподражаемые портреты выдающихся политических и общественных деятелей Якутии — Алексея Кулаковского и Платона Ойунского, Героя Советского Союза снайпера Федора Попова, олимпийского чемпиона по вольной борьбе Романа Дмитриева и других.

Благодаря природному таланту и огромному трудолюбию за 50 лет творческой деятельности Георгий Родионов создал более 1500 уникальных точеных скульптур и невероятно изысканных ювелирных украшений. Он является членом Союза художников России. Практически все работы мастера включены в российский и дальневосточный каталоги по косторезному делу, в том числе 73 изысканных его творения — в международные каталоги “Косторезное искусство народов мира”, которые издаются к всемирным фестивалям и выставкам. Это большое достижение для творческого человека.

Удивительно, но Георгий Родионов, оказывается, никогда не продает свои работы. Хранит при себе. Устраивать выставки в районах, скажем, в Чурапче и Жиганске, тоже не может, так как многие скульптуры, изготовленные из редких материалов, усыпанные бриллиантами, золотом, серебром и другими драгоценностями, должны храниться в определенных условиях.

— Сейчас мы, профессиональные косторезы, остались без рабочего материала. По этой причине в основном используем рога оленя и лося, — говорит Георгий Родионов. — Если первое поколение косторезов Якутии работали исключительно на мамонтовой кости и нас, своих подопечных, учили косторезному делу на этом материале, то сегодняшние студенты его и в глаза не видели. Килограмм мамонтовой кости размером всего лишь в один кулак стоит от 70 до 90 тысяч рублей! И, конечно, не все идет в дело.

Не так давно депутаты Ил Тумэна на рассмотрение Госдумы РФ внесли проект изменений в федеральный закон о недрах, которыми предусматривается совершенствование правового регулирования сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков.

Но защитит ли он интересы граждан, занимающихся сбором палеонтологических останков на территории нашего региона и не только? Тут палка о двух концах. В нынешней России вряд ли можно урегулировать мамонтовый бизнес, который давным-давно захвачен бандитами. Отдельные жители Арктики в год сдают по нескольку тонн бивней мамонтов, а беспредельщики бесценный материал напрямую отправляют в Москву, оттуда — в Китай, США и другие страны. Нижнеколымцы, например, могут себе купить снегоходы Yamaha стоимостью от 700 тысяч до двух миллионов рублей. В арктический Аллаиховский район, говорят, в сезон сбора рогов приезжают из-за пределов республики свыше 600 человек. И этот бизнес, к сожалению, государством не контролируется…

Председатель Союза художников Якутии Юрий Спиридонов, высоко оценивая творчество блистательного мастера-костореза и педагога Георгия Родионова, отметил, что он — мастер с неповторимым почерком. Его объемные композиции всегда отличает добротная обработка материала, будь это бивень мамонта, красное дерево или металл.

Многолетний труд Георгия Родионова высоко оценен государством. Ему присвоены высокие звания “Заслуженный художник Российской Федерации”, “Народный художник Республики Саха (Якутия)”, “Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия)”. Он, помимо преподавательской работы, много трудится как главный художник Музея мамонта, который имеет статус подразделения Института прикладной экологии Севера Академии наук РС(Я).

Свою увлеченность бегом, лыжами, якутскими национальными прыжками, стрельбой он, оказывается, не бросил. И сегодня Георгий Родионов, мастер спорта России, мастер спорта Республики Саха (Якутии), активно занимается спортом и под эгидой КПРФ организовывает эстафеты, кроссы, соревнования по марафонскому бегу.

— Бег для меня стал спутником жизни, — говорит Георгий Николаевич. — Спорт помог мне воспитать силу воли, характер, упорство в достижении поставленных целей.

В детстве мы с восхищением взирали на невероятно красивую пару Родионовых. У них и друзья были ослепительной парой, правда, не помню, как их звали. Когда эти две молодые пары появлялись на улицах Жиганска — высокие, подтянутые с прекрасными чертами лица, — жиганцы искренне любовались ими.

Римма Николаевна и Георгий Николаевич Родионовы воспитали четверых замечательных детей. Дочери Варвара Куличкина и Надежда Александрова — талантливые журналисты — работали в Национальной вещательной компании “Саха”, авторитетнейшей газете “Якутия”, пресс-службе мэрии города Якутска. Сыновья тоже стали хорошими людьми, мастерами своего дела.

Но больше всего я искренне восхищаюсь человеческим подвигом моего учителя — его бесконечной добротой, милосердием, состраданием, долготерпением, самопожертвованием, уважительным отношением к людям, любовью к ближним.

Когда тяжело заболела Римма Николаевна, а через некоторое время из-за генной болезни костей слег и сын, Георгий Николаевич, ни на секунду не раздумывая, ни на кого не перекладывая, не обременяя семьи детей (они, конечно же, поддерживали отца), всю заботу о них — кормление, умывание, протирание, переворачивание, смену памперсов, а также стирку, готовку, уборку по дому и прочее — взял на себя. Он с большой любовью, очень терпеливо и внимательно ухаживал за родными людьми, понимая, что больному человеку любое доброе слово — это все равно как глоток свежего воздуха. Читал им книги, газеты, подолгу сидя у постели; делал массаж или попросту гладил им руки, рассказывая о повседневных новостях. И при всем этом вел активную жизнь, успевая везде: преподавал в университете, писал монографии, статьи, книги, занимался любимым делом — резьбой по кости, спортом и партийными поручениями.

Тяжелая болезнь — это беда. А обездвижимые больные очень больно переживают свою трагедию. И как правило, порой капризничают, впадают в депрессию, становятся обидчивыми…

Да, уход за двумя тяжелыми лежачими больными, наверное, выматывал его, но Георгий Николаевич никогда и никому не плакался. Поэтому многие просто не знали, какую невообразимую ношу он на себе несет. Как рассказывала наша землячка, ветеран педагогического труда, соратница по партии Харитина Тарасовна Орлова, Георгий Николаевич ухаживал за женой и сыном не год и не два, даже не десять, а более 20 лет! Думаю, Георгий Николаевич преодолел это испытание с честью. Не так давно Римма Николаевна и сын, с небольшой разницей во времени, ушли в мир иной с достоинством.

Нынче Георгию Николаевичу Родионову исполнилось 75 лет. Пусть Ваш внутренний мир, уважаемый Георгий Николаевич, Ваши помыслы навсегда останутся такими же чистыми и красивыми! Мы, Ваши ученики, гордимся Вами, мужественным и стойким человеком! Здоровья, счастья и успехов Вам и Вашим детям, внукам и правнукам!