Учитель из Якутии прошел в полуфинал телешоу «Классная тема!

Учитель математики Верхневилюйской СОШ №№ им.Д.С.Спиридонова Александр Дмитриев прошел в полуфинал телешоу «Классная тема!».

Он стал одним из 34 полуфиналистов, выбранных из тысяч российских педагогов.

Семь педагогов, которые пройдут отбор среди полуфиналистов и станут лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия 1». Их учениками станут известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино.

Призываем якутян следить за проектом и активно голосовать за якутского педагога!

Страница проекта в ВК

https://vk.com/klassnayatemashow

Страница шоу

https://smotrim.ru/brand/68397?ysclid=l7fu44p7bo325168965