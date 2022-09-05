Учитель из Якутии прошел в полуфинал телешоу «Классная тема!» 👏

Учитель математики Верхневилюйской СОШ им. Д.С.Спиридонова Александр Дмитриев стал одним из 34 полуфиналистов, выбранных из тысяч российских педагогов.

Завершился первый отборочный этап в телешоу «Классная тема!» Скоро мы увидим их в проекте «Классная тема», в котором выберут самого классного учителя страны. Семь педагогов, которые пройдут отбор среди полуфиналистов и станут лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия 1». Их учениками станут известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино.

В число полуфиналистов вошли как молодые учителя, так и педагоги со стажем, работающие в школах и преподающие русский язык, и литературу, биологию, химию, математику, физику, географию, историю. Среди них также есть преподаватели, которые ведут свои авторские программы на региональных телеканалах, участники различных федеральных проектов, в том числе «Воспитать человека», «Большая перемена», Форума классных руководителей, Российского движения школьников и конкурса «Учитель года России».

В полуфинал прошел единственный из Якутии представитель — учитель математики с 20-летним стажем, отличник образования Якутии, мастер спорта, призер республиканского конкурса «Учитель года» Александр Дмитриев.

«Учитель математики — профессия особая, его задача — не просто научить, а научить учиться, то есть показать наиболее удобный путь получения информации, её анализа и грамотного использования. Авторский дидактический материал, разработанный мною в кабинете математики, создает условия для достижения высоких результатов в учебно- воспитательном процессе. Стараюсь помочь детям выявить в себе положительные качества и черты, предлагаю пути их развития. Не стоит бояться рисковать, меняться, учиться жизни. Стоит пробовать, дерзать, творить, не останавливаясь на достигнутом, — делится Александр Дмитриев.

Проект «Классная тема», посвящённый современным учителям, призван представить самых ярких педагогов нашего времени и повысить престиж одной из важнейших профессий страны. Победитель получит приз — авторскую программу на федеральном телеканале.

Шоу «Классная тема» позволит продемонстрировать возможности современной педагогики и ее самой важной составляющей – учителей. Семь педагогов, которые пройдут отбор и станут лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия 1», где проведут, возможно, самый увлекательный урок в своей карьере. Учениками гранд-шоу станут не только зрители в зале и телезрители, но и гости студии: известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино.

Шоу создается по поручению президента РФ Владимира Путина телеканалом «Россия» и Министерством просвещения РФ при поддержке VK.

С полуфиналистами конкурса «Классная тема!» можно будет познакомиться с 1 сентября в сообществе проекта «Классная тема» в социальной сети ВКонтакте.

Страница проекта в ВК

https://vk.com/klassnayatemashow

Страница шоу

https://smotrim.ru/brand/68397?ysclid=l7fu44p7bo325168965